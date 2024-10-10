Dünya devi 4 fabrikayı sattı ülkeden tamamen çekildi

10 Ekim 2024 17:17 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:18

İngiliz firması Unilever, Rusya'daki faaliyetlerine devam etmesi için Arnest Group'a satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Satışın tutarına dair bilgi verilmedi.

Dove sabunu ve Hellmann’s mayonezi gibi markaların sahibi olan Unilever, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya​'daki işlerini yerel bir parfüm, kozmetik ve ev ürünleri üreticisi olan Arnest Group'a satışının tamamladığını duyurdu. Satışın tutarı ise açıklanmadı.

RUSYA’DAKİ TÜM FABRİKALAR SATILDI

İngiliz tüketim ürünleri devi Unilever, satışın Rusya'daki tüm işlerini ve dört fabrikasını kapsadığını açıkladı. Ancak anlaşmanın finansal detayları paylaşılmadı.

Unilever CEO’su Hein Schumacher, göreve başladığı ilk yılında sadece Rusya'dan çekilme sürecini değil, aynı zamanda grubun dondurma işini ayırma, 7.500 kişiye kadar personel azaltma planları ve şirketin son yıllardaki düşük performansını tersine çevirmek için 30 ana markaya odaklanma stratejisini yönetti.

Unilever’in, Şubat 2022'de Moskova'nın Ukrayna​'yı işgal etmesinin ardından Rusya'da varlığını sürdürmesi, kampanyacılar ve Ukrayna hükümeti tarafından eleştirilmişti. Ancak şirket, Mart 2022'de Rusya'ya yapılan ithalat ve ihracatları durduran ilk büyük Avrupa gıda firması olmuştu.

Unilever, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl boyunca, Unilever Rusya işini olası bir satışa hazırlamak için dikkatli bir şekilde çalıştık. Bu süreç, IT platformlarının ve tedarik zincirlerinin ayrılması, markaların Kiril alfabesine geçişi gibi oldukça karmaşık adımları içerdi" dedi.

KARAR UKRAYNA’NIN HOŞUNA GİTTİ

Rusya'ya yaptırımlar uygulayan Batılı şirketlerin Rusya’dan çıkışına yönelik baskı yapan sivil toplum kuruluşları koalisyonu B4Ukraine, Unilever'in bu kararını memnuniyetle karşıladı ve diğer küresel şirketleri de benzer adımlar atmaya çağırdı.

PUTİN’İN TEKLİFİNE HENÜZ DÖNÜŞ YAPMADILAR

Kremlin, Rusya’dan ayrılmak isteyen ve yaptırım uygulayan “dost olmayan” ülkelerin şirketlerinden en az %50 indirim talep ediyor.

Arnest Group, konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Mart ayında Reuters tarafından yapılan bir analize göre, Rusya’dan ayrılan firmaların bu süreçteki zararları ve gelir kayıpları nedeniyle yabancı şirketlere maliyeti 107 milyar doları aştı.

Danone, bu yılın başlarında, Rusya’daki varlıklarını elden çıkarmak için düzenleyici onaylar aldığını ve bu işlemde 1,3 milyar dolar zarara uğradığını açıklamıştı.