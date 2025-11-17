Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? 20.646,49 TL üst sınır için kritik hesap

ÖDEME HAKKINI DÜŞÜREN DURUMLAR NELER?

İşsizlik maaşı bazı şartların ihlaliyle durdurulabiliyor ya da tamamen kesilebiliyor.

📌 İŞKUR tarafından önerilen uygun bir işin, geçerli bir neden olmaksızın reddedilmesi,

📌 Ödenek alınan dönemde gelir getirici bir işte çalışıldığının veya yaşlılık aylığı alındığının tespit edilmesi,

📌 Meslek edindirme veya geliştirme eğitimlerini reddetmek ya da başladığı halde devam etmemek,

📌 Yapılan çağrılara zamanında yanıt vermemek veya istenen belgeleri süresinde sunmamak,

ödeneğin kesilmesine yol açıyor.

📌 Yurt dışına çıkmak da bu şartlardan biri. Çünkü işsizin "çalışmaya hazır durumda bulunma" yükümlülüğü gereği, ülke dışına çıkan kişinin işsizlik maaşı, çıkış tarihinden itibaren durduruluyor.