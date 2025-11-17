Menü Kapat
Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? 20.646,49 TL üst sınır için kritik hesap

Kasım 17, 2025 09:48
Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? 20.646,49 TL üst sınır için kritik hesap

Türkiye'de işsiz kalanlara sağlanan geçici gelir desteği, hem kapsamı hem de ödeme sınırları nedeniyle merak konusu olmaya devam ediyor.  Emekli olup yeniden çalışanlar da işsiz kaldıklarında bu ödenekten yararlanıp yararlanamayacağını soruşturuyor. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili merak edilen her şey...   

İŞSİZLİK MAAŞINDA BELİRLEYİCİ OLAN PRİM GÜN SAYISI 

Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz. 

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA YÖNTEMİ 

Ödenecek tutar, sigortalının işten ayrılmadan önceki son dört aylık prime esas kazancının ortalaması üzerinden belirleniyor. Günlük kazancın yüzde 40'ı işsizlik ödeneğine temel oluşturuyor. Ancak ödeneğin aylık toplamı, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

ÜST SINIR İÇİN KRİTİK HESAP

Örneğin 60.000 TL brüt kazancı olan bir sigortalıya ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı damla vergisi kesintisi sonrası üst sınır olan 20.646,49 TL'yi geçemez.

İşsizlik sigortası kapsamındaki kişilere işsiz kalması halinde ödenen geçici destek tutarına işsizlik maaşı denir. 

KAÇ AY ALINABİLİYOR?   

Ödeneğin süresi, yatırdığınız prim günlerine göre değişir. Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.

 KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYOR? 

Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar, yasalar gereği işsizlik maaşı kapsamına girmiyor. Ödeme yalnızca çalışanın kendi iradesi dışında işten çıkarılması halinde yapılabiliyor.

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR MU?

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre; emekli olup sonrasında yeniden hizmet akdine tabi çalışanların işten çıkarılmaları durumunda da işsizlik ödeneğinden yararlanmaları mümkün değil.

ÖDEME HAKKINI DÜŞÜREN DURUMLAR NELER?

İşsizlik maaşı bazı şartların ihlaliyle durdurulabiliyor ya da tamamen kesilebiliyor.

📌 İŞKUR tarafından önerilen uygun bir işin, geçerli bir neden olmaksızın reddedilmesi,
📌 Ödenek alınan dönemde gelir getirici bir işte çalışıldığının veya yaşlılık aylığı alındığının tespit edilmesi,

📌 Meslek edindirme veya geliştirme eğitimlerini reddetmek ya da başladığı halde devam etmemek,
📌 Yapılan çağrılara zamanında yanıt vermemek veya istenen belgeleri süresinde sunmamak,
ödeneğin kesilmesine yol açıyor.
📌 Yurt dışına çıkmak da bu şartlardan biri. Çünkü işsizin "çalışmaya hazır durumda bulunma" yükümlülüğü gereği, ülke dışına çıkan kişinin işsizlik maaşı, çıkış tarihinden itibaren durduruluyor.

