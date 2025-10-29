Emeklilikte 'ölüm' detayı! İsa Karakaş dul maaşındaki yasak ve istisnaları açıkladı

Memur iştirakçisi (yani sigortalı kamu çalışanı) vefat ederse, ailesine maaş bağlanması için Emekli Sandığı Kanunu'ndaki hükümler devreye girer. Bu hükümler 2008 Ekim öncesi iştirakçi memurları kapsar. Bunun için memurların ölümünden önce belirli bir süre hizmetinin ve ödenmiş keseneklerinin (primlerinin) bulunması elzem.

Buna göre maaş bağlanacak kişiler ve hâller şöyle: