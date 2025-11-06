Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Emlak Konut’tan 30 Milyar TL’lik dev yatırım: Kuzey Adalar Projesi tanıtıldı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul Kartal’da hayata geçirilen Kuzey Adalar Projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Yılmaz, gayrimenkul sektörünün 2025’te güçlü bir ivme kazandığını belirterek, Emlak Konut’un yıl sonuna kadar 77 milyar TL satış geliri hedeflediğini açıkladı.

Emlak Konut’tan 30 Milyar TL’lik dev yatırım: Kuzey Adalar Projesi tanıtıldı
06.11.2025
GYO’nun iştiraklerinden Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle hayata geçirilen Kuzey Adalar Projesi’nin tanıtımında konuşan Yılmaz, Türkiye genelinde konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 19,2 arttığını hatırlattı.
Yılmaz, “Bu tablo açıkça gösteriyor ki ülkemizde konut, hâlâ geleceğe yapılan yatırımın simgesidir. Biz de Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak bu güvenin en güçlü temsilcilerinden biriyiz. Sadece konut üretmiyor, şehirlere değer, ekonomiye güç, insanımıza güven kazandırıyoruz” dedi.

Emlak Konut’tan 30 Milyar TL’lik dev yatırım: Kuzey Adalar Projesi tanıtıldı

SATIŞ GELİRİNDE YÜZDE 168 ARTIŞ

Emlak Konut’un 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 4 bin 832 bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar TL’yi aşan ön satış gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirinde %168 artış yaşandığını vurguladı.
“Yıl sonu hedefimiz 7 bin 522 bağımsız bölüm satışı ve 77 milyar TL ciroya ulaşmak. Bu güçlü ivme, doğru planlama, güçlü ortaklıklar ve istikrarlı yönetim anlayışımızın bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Emlak Konut’tan 30 Milyar TL’lik dev yatırım: Kuzey Adalar Projesi tanıtıldı

“YENİ YUVAM MODELİ”YLE FAİZSİZ, PEŞİNATSIZ EV SAHİBİ OLMA İMKÂNI

Yılmaz, Emlak Konut’un yalnızca proje geliştiren değil, konut finansmanında da yenilikçi çözümler sunan bir kurum olduğunu belirterek, “Yeni Yuvam Modeli”nin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
“Vatandaşlarımızın güvenli konutlara daha kolay erişebilmesi için ‘Yeni Yuvam Modeli’ni geliştirdik. Bu sistemle, faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir şekilde ev sahibi olmak mümkün. 60 aya varan vadelerle tamamen anapara üzerinden sabit ödeme planı sunuyoruz” dedi.
Modelin şu anda İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 23 projede başarıyla uygulandığını da ekledi.

Emlak Konut’tan 30 Milyar TL’lik dev yatırım: Kuzey Adalar Projesi tanıtıldı

30 MİLYAR TL’LİK KUZEY ADALAR YATIRIMI

Kartal’da deniz manzaralı konumuyla dikkat çeken Kuzey Adalar Projesi, 15 blokta toplam 2 bin 413 bağımsız bölümden oluşuyor. Projede 2 bin 281 konut ve 132 ticari ünite yer alıyor. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sunacak proje, bölgenin çehresini değiştirecek.

Yılmaz, “EPP’nin 45 yıllık deneyimi ve ŞUA İnşaat’ın güçlü yapısıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, İstanbul’un denize açılan yeni penceresi olacak. Şehrin dokusuna, insan yaşamına ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Emlak Konut’tan 30 Milyar TL’lik dev yatırım: Kuzey Adalar Projesi tanıtıldı

50 İHALE, 22,8 MİLYAR TL EMLAK KONUT PAYI

Genel Müdür Yılmaz ayrıca, 2025 yılı kapsamında 50 ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını, bu ihalelerin toplamda 56,5 milyar TL’lik satış geliri öngördüğünü, 22,8 milyar TL’sinin Emlak Konut payı olarak hesaplandığını açıkladı.

Emlak Konut’tan 30 Milyar TL’lik dev yatırım: Kuzey Adalar Projesi tanıtıldı

“ŞEHİRLERE DEĞER, EKONOMİYE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yılmaz, konuşmasının sonunda emeği geçen tüm ekip ve iş ortaklarına teşekkür ederek, “Emlak Konut olarak biz, şehrin dokusuna, insan yaşamına ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Adalar Projesi’ne güvenle yatırım yapan ve ev sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

#türkiye ekonomi
#konut sektörü
#emlak konut
#Gayrimenkul Yatırımı
#Kuzey Adalar Projesi
#Yeni Yuvam Modeli
#Ekonomi
