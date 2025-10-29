Emtiada 6 yılın en düşük seviyesi

Küresel piyasalarda emtia fiyatları hızla eriyor. Dünya Bankası’nın yayımladığı son rapora göre, fiyatlar bu yıl yüzde 7, önümüzdeki yıl ise yüzde 0,3 oranında gerileyecek. Böylece küresel emtia endeksi, 2019’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

TAHILLAR BAŞI ÇEKİYOR

Fiyat düşüşünün en sert hissedildiği alan ise tahıllar. Pirinç, buğday ve mısır gibi temel gıda ürünlerinde son altı yılın en düşük seviyeleri görülüyor. Özellikle pirinç fiyatları 2017’den bu yana en düşük düzeyine indi.

Dünya Bankası, sığır eti fiyatlarının geçtiğimiz yıl yüzde 14 arttığını, kakao çekirdeklerinin ise bu yıl yüzde 9 değer kazandığını belirtti. Ancak rapora göre, küresel arzın toparlanmasıyla kakao fiyatlarında önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 6’lık bir düşüş bekleniyor.

ENERJİDE ARZ FAZLASI BASKISI

Enerji piyasalarında da tablo farklı değil. Brent petrolün varil fiyatının 65 dolardan 60 dolara gerilemesi bekleniyor. Arz fazlası nedeniyle enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 12, 2026’da ise yüzde 10 daha düşeceği tahmin ediliyor.

Dünya Bankası’na göre bu düşüş, küresel enflasyonu gelecek yıl 0,2 puan aşağı çekebilir. Ancak rapor, OPEC’in yüksek üretimi ve Çin’deki talep yavaşlamasının fiyatlarda yeni bir gerileme dalgası yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TAM TERSİ TABLO

Emtia piyasasının genelinde düşüş yaşanırken, değerli metallerde yön yukarı. Dünya’dan Taşkın Su’nun aktardığına göre yatırımcılar güvenli liman arayışıyla altına yönelince fiyatlar yıl içinde yüzde 42 arttı. Gümüş yüzde 34, platin ise yüzde 29 değer kazandı.