Ramazan Videolu Haber Biyografi
12°
Ekonomi
 Serhat Yıldız

Emtiada 6 yılın en düşük seviyesi

Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının son altı yılın dibine indiğini açıkladı. Tahminlere göre düşüş 2026’ya kadar sürecek.

Serhat Yıldız
29.10.2025
29.10.2025
Küresel piyasalarda emtia fiyatları hızla eriyor. ’nın yayımladığı son rapora göre, fiyatlar bu yıl yüzde 7, önümüzdeki yıl ise yüzde 0,3 oranında gerileyecek. Böylece küresel emtia endeksi, 2019’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

TAHILLAR BAŞI ÇEKİYOR

Fiyat düşüşünün en sert hissedildiği alan ise tahıllar. Pirinç, buğday ve mısır gibi temel gıda ürünlerinde son altı yılın en düşük seviyeleri görülüyor. Özellikle pirinç fiyatları 2017’den bu yana en düşük düzeyine indi.

Dünya Bankası, sığır eti fiyatlarının geçtiğimiz yıl yüzde 14 arttığını, kakao çekirdeklerinin ise bu yıl yüzde 9 değer kazandığını belirtti. Ancak rapora göre, küresel arzın toparlanmasıyla kakao fiyatlarında önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 6’lık bir düşüş bekleniyor.

Emtiada 6 yılın en düşük seviyesi

ENERJİDE ARZ FAZLASI BASKISI

piyasalarında da tablo farklı değil. Brent petrolün varil fiyatının 65 dolardan 60 dolara gerilemesi bekleniyor. Arz fazlası nedeniyle enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 12, 2026’da ise yüzde 10 daha düşeceği tahmin ediliyor.

Dünya Bankası’na göre bu düşüş, küresel enflasyonu gelecek yıl 0,2 puan aşağı çekebilir. Ancak rapor, OPEC’in yüksek üretimi ve Çin’deki talep yavaşlamasının fiyatlarda yeni bir gerileme dalgası yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Emtiada 6 yılın en düşük seviyesi

ALTIN VE GÜMÜŞTE TAM TERSİ TABLO

Emtia piyasasının genelinde düşüş yaşanırken, değerli metallerde yön yukarı. Dünya’dan Taşkın Su’nun aktardığına göre yatırımcılar güvenli liman arayışıyla altına yönelince fiyatlar yıl içinde yüzde 42 arttı. yüzde 34, platin ise yüzde 29 değer kazandı.

