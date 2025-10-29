İslam Memiş'ten düşüş uyarısı: 2. dalgaya hazır olun!

Kategoriler
Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de altının yeni yönü! Altın tekrardan eski günlerindeki gibi yükselişe mi geçecek, yoksa düşüş trendine devam edecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmelerle beklentilerini ortaya koydu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in yeni değerlendirmesi şöyle:
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN DÜŞÜŞ UYARISI!
Tepki yükselişinden sonra yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasını YÜKSELİŞ olarak değil, DÜŞÜŞ olarak göreceksiniz.
Ama şimdi değil.
Manipülasyon da 2. dalgaya hazır ol!
Ama şimdi değil.
İSLAM MEMİŞ'TEN YÜKSTEN ALIM YAPANLARA GÖNDERME!
İslam Memiş önceki hafta kendi attığı tweet'i de alıntıladı 've yazık oldu onlara' notuyla paylaştı.
Yazık oldu onlara 👇
Dışarda sistem kazanırken içeride kuyruk oluşturan “Ben kazandım” diyor.
Bazı konular da çok konuşmayacaksın.
Herkes kaderini yaşar.
Uyuyanı uyandıramazsın.
Memiş Twitter hesabı üzerinden bu paylaşımları yapmadan önce de Youtube kanalında yatırımcılara benzer konularda uyarılarda bulunmuştu.
O SEVİYEDEN GRAM ALTIN ALANLARA YAZIK OLDU
Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeye değinen Memiş, "2 hafta önce Kapalıçarşı’da 6.300 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlara yazık oldu" diyerek yatırımcıları uyardı. "Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Yani bu 1,5 haftalık süreçte 495 dolarlık bir düşüş gördük. Bizim için ana destek seviyesi 3.800 dolar" ifadelerini kullandı.
KRİTİK ÇARŞAMBADAN SONRA NELER YAŞANACAK?
Finansal analist İslam Memiş bu haftayla ilgili ise şu analizi yapmıştı:
"Bu haftayı ikiye ayıracağız kıymetli arkadaşlar.
Çarşambadan önce, çarşambadan sonra haftayı ikiye ayıracağız.
Neden? Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak. Saat 21'de.
Amerika Merkez Bankası FED 25 baz puanlık faiz indirimi yapacak.
İLK ÖNCE GERİ ÇEKİLME SONRA YUKARI YÖNLÜ HAREKET!
Yani çarşambaya kadar sakin bir düşüş trendi dolar karşısındaki varlıklarda. Nedir bu?
Altın, gümüş, dolar endeksi, bitcoin, borsalar gibi enstrümanlarda böyle bir sert dalgalanma göreceğiz.
İlk önce bir geri çekilme sonra yukarı yönlü hareketler.
Ama çarşamba günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı.
O yüzden bankalarda işlem yapacak veya borsada işlem yapacak arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım."
ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRANIN ALTIN FİYATLARI
Uzun süre yatırımcının yüzünü güldüren fiyatlar bir süredir düşüş eğiliminde. Uzmanlar uzun vadede altının kazandırmaya devam edeceğini söylese de ekim ayı içinde yüksek fiyattan alım yapanlar ters pozisyondan bir an evvel kurtulmak istiyor. 29 Ekim Çarşamba gününe son haftadaki hareketlerine uygun olarak düşüle başlayan gram altın 13.23 itibarıyla açılışa oranla yaklaşık 80 liralık bir ivme yakalayarak 5.431 lirayı gördü.
Bankalararası piyasalarda 16 Ekim tarihinde 5.910 lirayı görerek 'tavan' yapan altın daha sonraki günlerde kademeli bir düşüş sürecine girmişti.