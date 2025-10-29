İslam Memiş'ten düşüş uyarısı: 2. dalgaya hazır olun!

İLK ÖNCE GERİ ÇEKİLME SONRA YUKARI YÖNLÜ HAREKET!

Yani çarşambaya kadar sakin bir düşüş trendi dolar karşısındaki varlıklarda. Nedir bu?

Altın, gümüş, dolar endeksi, bitcoin, borsalar gibi enstrümanlarda böyle bir sert dalgalanma göreceğiz.

İlk önce bir geri çekilme sonra yukarı yönlü hareketler.

Ama çarşamba günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı.

O yüzden bankalarda işlem yapacak veya borsada işlem yapacak arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım."