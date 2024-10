Et fiyatları zamlandı! İşte bölge bölge güncel dana ve kuzu et fiyatları

29 Ekim 2024 14:54 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:14

Ulusal Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamaya göre, karkas et fiyatlarında zam yapıldığı bildirildi. Fiyat artışları, farklı bölgelerde değişiklik gösteriyor. İşte bölge bölge güncel dana ve kuzu et fiyatları...

Ulusal Et Konseyi (UKON), güncel kırmızı et​ fiyatlarını açıkladı. Bu fiyat artışı farklı bölgelerde değişiklik gösteriyor. Özellikle et fiyatlarının yükselmesi, tüketiciler üzerinde etkili olurken, üreticiler de maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalıyor. UKON'un duyurusuna göre, fiyat değişiklikleri, piyasa koşullarına ve yerel talep durumuna bağlı olarak şekilleniyor. Bu durum, et sektöründeki değişkenliği gözler önüne seriyor. Karkas et fiyatlarındaki bu artış, hem üreticileri hem de tüketicileri önemli ölçüde etkiledi. ET FİYATLARI​ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye​'de karkas et fiyatları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Karadeniz ve Marmara bölgesinde fiyatlar genellikle daha yüksek olurken, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da daha uygun fiyata satılıyor. İşte UKON'un açıkladığı yeni listeye göre dana ve kuzu et fiyatları: EGE BÖLGESİ Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL AKDENİZ BÖLGESİ Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 350,51 TL MARMARA BÖLGESİ Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL İÇ ANADOLU BÖLGESİ Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL KARADENİZ BÖLGESİ Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL ORTALAMA KARKAS ET FİYATLARI (TÜRKİYE GENELİ) Dana Karkas Et: 323,25 TL

Kuzu Karkas Et: 364,86 TL İlgili Haberler Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle geldi! Bakan Yumaklı 3 ana hedefi açıkladı Reklam etlerine dikkat! Kasaplar Odası'ndan ucuz et uyarısı