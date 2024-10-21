Faiz kararı sonrası 500 bin liranın aylık getirisini duyan bankaya koşuyor! Mevduat faizinde oranlar sil baştan

21 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:55

Merkez Bankası faizde indirim beklentilerine rağmen 17 Ekim'de faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrası mevduat faiz oranları hareketlendi. Mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları sil baştan değişti. İşte en yüksek mevduat faiz oranı ile 500 bin TL'nin aylık getirisi.

Güncel mevduat faiz oranları! Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Güncel mevduat faiz oranları! Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Bankaların güncel mevduat faiz oranları faiz kararı sonrası değişti. Yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentileri artarken piyasalarda hareketlilik başladı. 500 bin TL'lik mevduat için 1 aylık (32 günlük) net kazancı duyan bankaya akın etti.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde yine hamle yapmadı. Banka politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararına ardından mevduat faiz oranları güncellendi.

Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80, 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu.

500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ ARTTI

TCMB'nin kararı sonrası mevduat faizlerinde dengeler değişti. 500 bin TL'nin getirisi fırladı. İşte banka banka faiz getirileri;

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %40,00

Net Getiri 16.219 TL

Vade sonu tutar 516.219 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %42,00

Net Getiri 17.030 TL

Vade sonu tutar 517.030 TL

QNB FİNANS BANK

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 18.247 TL

Vade sonu tutar 518.247 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %47

Net Kazanç 19.005,46 TL

Vade Sonu Tutar 519.005,46 TL

AKBANK

Faiz Oranı %49,00

Net Getiri 19.868 TL

Vade sonu tutar 519.868 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %50,00

Net Getiri 20.274 TL

Vade sonu tutar 520.274 TL

ING

Faiz Oranı %52,00

Net Getiri 21.085 TL

Vade sonu tutar 521.085 TL

TEB

Faiz Oranı %52

Net Kazanç 21.027,32 TL

Vade Sonu Tutar 521.027,32 TL

FİBABANK

Faiz Oranı %52

Net Kazanç 21.027,32 TL

Vade Sonu Tutar 521.027,32 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı %53,00

Net Getiri 21.490 TL

Vade sonu tutar 521.490 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %54

Net Kazanç 21.836,07 TL

Vade Sonu Tutar 521.836,07 TL