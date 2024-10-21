Faiz kararı sonrası 500 bin liranın aylık getirisini duyan bankaya koşuyor! Mevduat faizinde oranlar sil baştan
Merkez Bankası faizde indirim beklentilerine rağmen 17 Ekim'de faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrası mevduat faiz oranları hareketlendi. Mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları sil baştan değişti. İşte en yüksek mevduat faiz oranı ile 500 bin TL'nin aylık getirisi.
Bankaların güncel mevduat faiz oranları faiz kararı sonrası değişti. Yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentileri artarken piyasalarda hareketlilik başladı. 500 bin TL'lik mevduat için 1 aylık (32 günlük) net kazancı duyan bankaya akın etti.
MEVDUAT FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde yine hamle yapmadı. Banka politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararına ardından mevduat faiz oranları güncellendi.
Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80, 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu.
500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ ARTTI
TCMB'nin kararı sonrası mevduat faizlerinde dengeler değişti. 500 bin TL'nin getirisi fırladı. İşte banka banka faiz getirileri;
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %40,00
Net Getiri 16.219 TL
Vade sonu tutar 516.219 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %42,00
Net Getiri 17.030 TL
Vade sonu tutar 517.030 TL
QNB FİNANS BANK
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 18.247 TL
Vade sonu tutar 518.247 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %47
Net Kazanç 19.005,46 TL
Vade Sonu Tutar 519.005,46 TL
AKBANK
Faiz Oranı %49,00
Net Getiri 19.868 TL
Vade sonu tutar 519.868 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 20.274 TL
Vade sonu tutar 520.274 TL
ING
Faiz Oranı %52,00
Net Getiri 21.085 TL
Vade sonu tutar 521.085 TL
TEB
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 21.027,32 TL
Vade Sonu Tutar 521.027,32 TL
FİBABANK
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 21.027,32 TL
Vade Sonu Tutar 521.027,32 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı %53,00
Net Getiri 21.490 TL
Vade sonu tutar 521.490 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %54
Net Kazanç 21.836,07 TL
Vade Sonu Tutar 521.836,07 TL