Güncel mevduat faiz oranları! Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

18 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:09

Merkez Bankası ekim ayı toplantısında yedinci kez faizleri sabit bırakma kararı aldı. Elinde birikimi olanlar bankaların mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ perşembe günü politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktığını açıkladı. Kararın belli olmasının ardından gözler mevduat​ faizi​ oranlarına çevrildi. İşte güncel mevduat faiz oranları ve en yüksek faizi veren bankalar​...

GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Faiz oranları 32 günlük vade sonunda bankadan bankaya değişlik gösteriyor. Elinde birikmiş parası olanlar ise risksiz olarak gördükleri mevduat faizlerini tercih ediyor. 18 Ekim 2024 itibarıyla bankaların sunduğu mevduat faiz oranları belli oldu. En yüksek faiz oranını veren bankalar ve vade sonu net kazanç rakamları hesaplandı.

İŞTE EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

QNB FİNANS BANK

Çift Sarılı Hesap

Faiz Oranı: %37,25

Net Getiri: 30.208 TL

Vade sonu tutar: 1.030.208 TL

YAPIKREDİ

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %41,00

Net Getiri: 33.249 TL

Vade sonu tutar: 1.033.249 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Mevduat

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 34.060 TL

Vade sonu tutar: 1.034.060 TL

ENPARA

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 38.926 TL

Vade sonu tutar: 1.038.926 TL

NKOLAY

N Kolay Bono

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 38.926 TL

Vade sonu tutar: 1.038.926 TL

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 38.926 TL

Vade sonu tutar: 1.038.926 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Plus

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 38.926 TL

Vade sonu tutar: 1.038.926 TL

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %49,00

Net Getiri: 39.737 TL

Vade sonu tutar: 1.039.737 TL

DENİZBANK

E-Mevduat

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 40.548 TL

Vade sonu tutar: 1.040.548 TL

CEPTE TEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %52,00

Net Getiri: 42.170 TL

Vade sonu tutar: 1.042.170 TL

ING BANK

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %52,00

Net Getiri: 42.170 TL

Vade sonu tutar: 1.042.170 TL

FİBABANK

Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %52,00

Net Getiri: 42.170 TL

Vade sonu tutar: 1.042.170 TL

GETİR FİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %52,00

Net Getiri: 42.170 TL

Vade sonu tutar: 1.042.170 TL

ODEABANK

Odea Oksijen Dinamik Hesap

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 42.981 TL

Vade sonu tutar: 1.042.981 TL

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap

Kâr Payı: %53,00

Net Getiri: 42.981 TL

Vade sonu tutar: 1.042.981 TL

ALTERNATİF BANK

Vov Hesap

Faiz Oranı: %54,00

Net Getiri: 43.792 TL

Vade sonu tutar: 1.043.792 TL