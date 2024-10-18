Güncel mevduat faiz oranları! Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
Merkez Bankası ekim ayı toplantısında yedinci kez faizleri sabit bırakma kararı aldı. Elinde birikimi olanlar bankaların mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktığını açıkladı. Kararın belli olmasının ardından gözler mevduat faizi oranlarına çevrildi. İşte güncel mevduat faiz oranları ve en yüksek faizi veren bankalar...
GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU
Faiz oranları 32 günlük vade sonunda bankadan bankaya değişlik gösteriyor. Elinde birikmiş parası olanlar ise risksiz olarak gördükleri mevduat faizlerini tercih ediyor. 18 Ekim 2024 itibarıyla bankaların sunduğu mevduat faiz oranları belli oldu. En yüksek faiz oranını veren bankalar ve vade sonu net kazanç rakamları hesaplandı.
İŞTE EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR
QNB FİNANS BANK
Çift Sarılı Hesap
Faiz Oranı: %37,25
Net Getiri: 30.208 TL
Vade sonu tutar: 1.030.208 TL
YAPIKREDİ
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %41,00
Net Getiri: 33.249 TL
Vade sonu tutar: 1.033.249 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 34.060 TL
Vade sonu tutar: 1.034.060 TL
ENPARA
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 38.926 TL
Vade sonu tutar: 1.038.926 TL
NKOLAY
N Kolay Bono
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 38.926 TL
Vade sonu tutar: 1.038.926 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 38.926 TL
Vade sonu tutar: 1.038.926 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
ON Plus
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 38.926 TL
Vade sonu tutar: 1.038.926 TL
AKBANK
Yeni Müşterilere Özel Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 39.737 TL
Vade sonu tutar: 1.039.737 TL
DENİZBANK
E-Mevduat
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 40.548 TL
Vade sonu tutar: 1.040.548 TL
CEPTE TEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 42.170 TL
Vade sonu tutar: 1.042.170 TL
ING BANK
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 42.170 TL
Vade sonu tutar: 1.042.170 TL
FİBABANK
Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 42.170 TL
Vade sonu tutar: 1.042.170 TL
GETİR FİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 42.170 TL
Vade sonu tutar: 1.042.170 TL
ODEABANK
Odea Oksijen Dinamik Hesap
Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 42.981 TL
Vade sonu tutar: 1.042.981 TL
TÜRKİYE FİNANS
Günlük Hesap
Kâr Payı: %53,00
Net Getiri: 42.981 TL
Vade sonu tutar: 1.042.981 TL
ALTERNATİF BANK
Vov Hesap
Faiz Oranı: %54,00
Net Getiri: 43.792 TL
Vade sonu tutar: 1.043.792 TL