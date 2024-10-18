Güncel mevduat faiz oranları! Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

18 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:09

Merkez Bankası ekim ayı toplantısında yedinci kez faizleri sabit bırakma kararı aldı. Elinde birikimi olanlar bankaların mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları...