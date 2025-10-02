Fındık ihracatının ilk ayında rekor gelir

​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül döneminde yurt dışına 146 milyon 839 bin 114 dolar karşılığında 14 bin 208 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 24 bin 633 ton fındık ihracatından 195 milyon 400 bin 171 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği hasadın ardından fındık karnesini açıklamıştı. Açıklanan rakama göre; Türkiye, ocak-ağustos döneminde fındık ihracatından 1 milyar 466 milyon 478 bin dolar gelir elde etmişti.

ÜRETİCİDE EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI FINDIKTA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında girdi maliyetlerindeki değişimleri ve üretici market fiyatlarını yaptığı yazılı basın açıklamasıyla değerlendirdi. Rapora göre, “Eylül ayında üreticide 28 ürünün 20’sinde fiyat artışı, 6’sında fiyat düşüşü görülürken 2 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 26,9 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6,4 ile yeşil fasulye, yüzde 4,1 ile kuru fasulye, yüzde 2,8 ile maydanoz, yüzde 2,7 ile patates ve yüzde 1,1 ile nohut izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 73,7 ile fındıkta görüldü. Fındıktaki fiyat artışını yüzde 70,1 ile sivri biber, yüzde 35,8 ile kabak, yüzde 33 ile marul ve yüzde 29,4 ile kuru incir izledi.”

Fındı