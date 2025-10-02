Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Fındık ihracatının ilk ayında rekor gelir

​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre; Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 146 milyon 839 bin 114 dolar gelir elde etti.

02.10.2025
02.10.2025
​​​​​​​ ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül döneminde yurt dışına 146 milyon 839 bin 114 dolar karşılığında 14 bin 208 ton fındık satıldığı belirtildi.

Fındık ihracatının ilk ayında rekor gelir

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 24 bin 633 ton fındık ihracatından 195 milyon 400 bin 171 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.

Fındık ihracatının ilk ayında rekor gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği hasadın ardından fındık karnesini açıklamıştı. Açıklanan rakama göre; , ocak-ağustos döneminde fındık ihracatından 1 milyar 466 milyon 478 bin dolar gelir elde etmişti.

Fındık ihracatının ilk ayında rekor gelir

ÜRETİCİDE EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI FINDIKTA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında girdi maliyetlerindeki değişimleri ve üretici market fiyatlarını yaptığı yazılı basın açıklamasıyla değerlendirdi. Rapora göre, “Eylül ayında üreticide 28 ürünün 20’sinde , 6’sında fiyat düşüşü görülürken 2 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 26,9 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6,4 ile yeşil fasulye, yüzde 4,1 ile kuru fasulye, yüzde 2,8 ile maydanoz, yüzde 2,7 ile patates ve yüzde 1,1 ile nohut izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 73,7 ile fındıkta görüldü. Fındıktaki fiyat artışını yüzde 70,1 ile sivri biber, yüzde 35,8 ile kabak, yüzde 33 ile marul ve yüzde 29,4 ile kuru incir izledi.”

Fındı

#Türkiye
#tarım
#fındık
#karadeniz
#ihracat
#fiyat artışı
#Ekonomi
