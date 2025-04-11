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 | Kübra Çelepi

Gelir vergisinde yeni bir rekor kırıldı! Mehmet Şimşek'ten teşekkür ve uyarı geldi

Gelir vergisinde 5 milyona yakın beyannameyle rekor kırıldı. 411 milyar lira vergi tahakkuk etti. Başta kira geliri olmak üzere beyanname vermeyenler de mercek altına alındı. GİB çalışmalarıyla 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik 1 trilyon 370 milyar lira matrah beyan edildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 11:14

GİB çalışmalarıyla geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik yaklaşık 5 milyon beyanname verildi. Bu sayı, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer gelirlerden elde edenler de beyanname vermeyi unutanlar için de harekete geçildi.

Gelir vergisinde yeni bir rekor kırıldı! Mehmet Şimşek'ten teşekkür ve uyarı geldi

GELİR VERGİSİNDE BEYANNAME SAYISI 5 MİLYONA DAYANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışıyla mücadele adımları, meyvelerini verdi. Vergi gelirlerini artırmak için atılan adımlar sayesinde yaklaşık 5 milyon beyannameyle rekor kırıldı. Beyan edilen matrah 1,37 trilyon lira, hesaplanan vergi ise 411 milyar liraya ulaştı.

KİRA GELİRİ OLANLAR MERCEK ALTINDA

Özellikle kira geliri elde edip beyan etmeyenler bu yıl yakın takibe alındı. SMS’lerle bilgilendirme yapılan 4,6 milyon mükellef arasında 2 milyon 248 bin kişi beyanname verdi. Bu kişilerden 267,3 milyar lira vergi hesaplandı.

Gelir vergisinde yeni bir rekor kırıldı! Mehmet Şimşek'ten teşekkür ve uyarı geldi

473 BİN KİŞİ İLK KEZ BEYANNAME VERDİ

2024’te en dikkat çeken gelişmelerden biri de ilk kez beyanname veren 473 bin mükellef oldu. Bu da vergi bilincinin ve denetim etkisinin arttığını gösteriyor.

MÜKELLEFLERE 3 KEZ HATIRLATMA YAPILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira, ücret, menkul sermaye gibi gelirleri olanlara 1 Mart’tan itibaren SMS gönderdi. Beyanname vermeyenlere ise dönem boyunca üç kez hatırlatma mesajı ile uyarıda bulunuldu.

Gelir vergisinde yeni bir rekor kırıldı! Mehmet Şimşek'ten teşekkür ve uyarı geldi

VERGİ DAİRESİ GELMEDEN BEYANNAME VERİN

Bakan Mehmet Şimşek, gelirini beyan etmeyenlere “Vergi dairesi kapınızı çalmadan pişmanlıkla beyan verin” çağrısı yaptı. Bu yöntemle beyanname verenlere ceza uygulanmıyor.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ REKOR KIRDI

Beyanname verme işlemleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca tamamlandı. Bu sistem sayesinde hem beyanname vermek hem de vergiyi kredi kartıyla ödemek mümkün hale geldi.

Gelir vergisinde yeni bir rekor kırıldı! Mehmet Şimşek'ten teşekkür ve uyarı geldi
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VERGİDE GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ

Geçen yıla göre:

  • Beyanname sayısı: %24 arttı
  • Beyan edilen matrah: %115 arttı
  • Hesaplanan vergi: %111 arttı

Bu artış, hem sistemin işlerliğini hem de denetimlerin etkisini net şekilde gösterdi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN TEŞEKKÜR VE UYARI GELDİ

Bakan Şimşek, "Kazancını doğru ve zamanında beyan eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Beyan etmeyenler de geç olmadan pişmanlık hükümlerinden faydalanarak beyanname versin." açıklamasında bulundu.

Gelir vergisinde yeni bir rekor kırıldı! Mehmet Şimşek'ten teşekkür ve uyarı geldi
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