Gümüşte 3 haneli rakamlar kapıda

MERKEZ BANKALARI GÜMÜŞTE DEVREYE GİRDİ

Maloney, son dönemde üç ülkenin attığı adımların oyunu değiştirdiğini söylüyor: Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan.

Rusya, üç yıl boyunca 500 milyon doların üzerinde gümüş aldı ve bunu doğrudan devlet rezervlerine ekledi. Analist Alan Hibbard’ın hesabına göre altın–gümüş rasyosu yeniden 20 seviyesine dönerse, Rusya bu alımlarla altın eşdeğeri olarak 2 trilyon dolarlık bir değer kazanmış olacak. Bu da piyasada pek az ülkenin yakalayabileceği bir avantaj anlamına geliyor.