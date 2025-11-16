Menü Kapat
Gümüşte 3 haneli rakamlar kapıda

Kasım 16, 2025 12:00
1
Gümüş

Altın ve gümüş analisti Maloney, merkez bankalarının agresif alımlarıyla gümüşte tarihi bir fiyatlama sürecinin kapıda olduğunu söylüyor.

2

Altın ve gümüş piyasalarına dair çıkışlarıyla tanınan Michael Maloney, Sözcü’deki son değerlendirmesinde gram gümüş için “üç haneli fiyatların artık ihtimal değil, yaklaşan bir gerçek” olduğunu savundu. Merkez bankalarının artan ilgisi, devlet politikaları ve küresel talepteki sert yükseliş, Maloney’ye göre gümüşü bambaşka bir döneme taşıyor.

3

MERKEZ BANKALARI GÜMÜŞTE DEVREYE GİRDİ

Maloney, son dönemde üç ülkenin attığı adımların oyunu değiştirdiğini söylüyor: Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan.

Rusya, üç yıl boyunca 500 milyon doların üzerinde gümüş aldı ve bunu doğrudan devlet rezervlerine ekledi. Analist Alan Hibbard’ın hesabına göre altın–gümüş rasyosu yeniden 20 seviyesine dönerse, Rusya bu alımlarla altın eşdeğeri olarak 2 trilyon dolarlık bir değer kazanmış olacak. Bu da piyasada pek az ülkenin yakalayabileceği bir avantaj anlamına geliyor.

4

Suudi Merkez Bankası, 40 milyon dolarlık gümüş ETF alımıyla dikkat çekti. Maloney ETF’lere çok güvenmediğini söylese de, bu adımı “tarihi bir sinyal” olarak yorumluyor. Çünkü Suudi yönetiminin genelde güçlü öngörülerle hareket ettiğini hatırlatıyor.

5

Belki de en çarpıcı hamle Hindistan’dan geldi. RBI, gümüşü altın gibi teminat olarak kabul eden ilk merkez bankası oldu. Üstelik altının onda biri oranında değerleme yaparak. Maloney’ye göre bu tercih, Hindistan’ın uzun vadede gümüşün çok daha kritik bir varlık olacağına inandığını açıkça gösteriyor.

6

“GRAM GÜMÜŞTE 100 TL ARTIK UZAK DEĞİL”

Maloney, mevcut küresel ortamda gram gümüşün 100 TL ve üstünü görmesinin gayet olası olduğunu söylüyor. Uzun vadeli hesaplamalar ise —ifadesiyle— “çok daha yukarıları” işaret ediyor.

7

GÜMÜŞÜN STRATEJİK ROLÜ BÜYÜYOR

ABD, Çin ve Avustralya’nın gümüşü “kritik mineral” ilan etmesi boşuna değil. Enerji teknolojilerinden çip üretimine, savunma sanayiinden yapay zekâ altyapısına kadar pek çok alanda gümüş olmadan ilerlemek artık neredeyse imkânsız. Devletlerin stoklarını artırma isteği de tam bu yüzden güç kazanıyor.

8

ARZ YETMİYOR, STOKLAR ERİYOR

Dünya, yıllık tükettiğinden daha az gümüş üretiyor. Ekonomim’in aktardığına göre fiziki talep hızla artarken özellikle Çin’deki envanterler son yılların en düşük seviyelerine indi. Bu da ister istemez fiyatın yukarı yönlü baskılanmasına yol açıyor.

9

MALONEY’NİN HESAPLADIĞI FİYAT HEDEFLERİ

Analistin projeksiyonları oldukça geniş bir aralığa yayılıyor, fakat hepsi bugünkü seviyelerin çok üzerinde:

  • Enflasyona göre düzeltilmiş hedef: 661 dolar/ons
  • Para arzı ve ekonomik büyümeye göre ortalama: 900 dolar/ons üzeri
  • Piyasa zirvesi beklentisi: 600–2.000 dolar/ons

