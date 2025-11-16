Gümüşte 3 haneli rakamlar kapıda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve gümüş analisti Maloney, merkez bankalarının agresif alımlarıyla gümüşte tarihi bir fiyatlama sürecinin kapıda olduğunu söylüyor.
Altın ve gümüş piyasalarına dair çıkışlarıyla tanınan Michael Maloney, Sözcü’deki son değerlendirmesinde gram gümüş için “üç haneli fiyatların artık ihtimal değil, yaklaşan bir gerçek” olduğunu savundu. Merkez bankalarının artan ilgisi, devlet politikaları ve küresel talepteki sert yükseliş, Maloney’ye göre gümüşü bambaşka bir döneme taşıyor.
Maloney, son dönemde üç ülkenin attığı adımların oyunu değiştirdiğini söylüyor: Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan.
Rusya, üç yıl boyunca 500 milyon doların üzerinde gümüş aldı ve bunu doğrudan devlet rezervlerine ekledi. Analist Alan Hibbard’ın hesabına göre altın–gümüş rasyosu yeniden 20 seviyesine dönerse, Rusya bu alımlarla altın eşdeğeri olarak 2 trilyon dolarlık bir değer kazanmış olacak. Bu da piyasada pek az ülkenin yakalayabileceği bir avantaj anlamına geliyor.
Suudi Merkez Bankası, 40 milyon dolarlık gümüş ETF alımıyla dikkat çekti. Maloney ETF’lere çok güvenmediğini söylese de, bu adımı “tarihi bir sinyal” olarak yorumluyor. Çünkü Suudi yönetiminin genelde güçlü öngörülerle hareket ettiğini hatırlatıyor.
Belki de en çarpıcı hamle Hindistan’dan geldi. RBI, gümüşü altın gibi teminat olarak kabul eden ilk merkez bankası oldu. Üstelik altının onda biri oranında değerleme yaparak. Maloney’ye göre bu tercih, Hindistan’ın uzun vadede gümüşün çok daha kritik bir varlık olacağına inandığını açıkça gösteriyor.
Maloney, mevcut küresel ortamda gram gümüşün 100 TL ve üstünü görmesinin gayet olası olduğunu söylüyor. Uzun vadeli hesaplamalar ise —ifadesiyle— “çok daha yukarıları” işaret ediyor.
ABD, Çin ve Avustralya’nın gümüşü “kritik mineral” ilan etmesi boşuna değil. Enerji teknolojilerinden çip üretimine, savunma sanayiinden yapay zekâ altyapısına kadar pek çok alanda gümüş olmadan ilerlemek artık neredeyse imkânsız. Devletlerin stoklarını artırma isteği de tam bu yüzden güç kazanıyor.
Dünya, yıllık tükettiğinden daha az gümüş üretiyor. Ekonomim’in aktardığına göre fiziki talep hızla artarken özellikle Çin’deki envanterler son yılların en düşük seviyelerine indi. Bu da ister istemez fiyatın yukarı yönlü baskılanmasına yol açıyor.
Analistin projeksiyonları oldukça geniş bir aralığa yayılıyor, fakat hepsi bugünkü seviyelerin çok üzerinde: