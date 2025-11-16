Harvard parayı Bitcoin’e yatırdı

MakroScope’un X’te işaret ettiği ilginç bir detay daha var: Harvard fonu yalnızca Bitcoin’e değil, aynı zamanda SPDR Gold Shares üzerinden altına da neredeyse %99 oranında ek yatırım yapmış durumda.

Bunun yanında portföyde Microsoft, Nvidia ve Alphabet gibi teknoloji devlerine yönelik büyük ölçekli yatırımlar da dikkat çekiyor.