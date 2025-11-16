Harvard parayı Bitcoin’e yatırdı

Kategoriler
ABD’nin en büyük üniversite fonlarından Harvard, spot Bitcoin ETF’ine yaptığı yatırımı katlayarak portföyünde ilk sıraya taşıdı.
Harvard Üniversitesi’nin devasa yatırım fonu, son SEC dosyasında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Fonun en büyük halka açık yatırımı artık BlackRock’un işlettiği iShares Bitcoin Trust (IBIT).
Üniversite, önceki raporda görülen 1.9 milyon adet IBIT hissesini bu kez 6.8 milyon adede çıkarmış görünüyor. Yani oldukça ciddi bir artış söz konusu.
Güncel fiyatlarla bakıldığında, Harvard’ın elindeki IBIT hisselerinin değeri yaklaşık 364 milyon dolar seviyesinde. Aslında bu tutar, dosyada yer alan 443 milyon dolarlık önceki değerin altında; zira Bitcoin son dönemde bir türlü 100 bin dolar eşiğinin üzerine çıkmayı başaramıyor.
MakroScope’un X’te işaret ettiği ilginç bir detay daha var: Harvard fonu yalnızca Bitcoin’e değil, aynı zamanda SPDR Gold Shares üzerinden altına da neredeyse %99 oranında ek yatırım yapmış durumda.
Bunun yanında portföyde Microsoft, Nvidia ve Alphabet gibi teknoloji devlerine yönelik büyük ölçekli yatırımlar da dikkat çekiyor.
SEC dosyası yalnızca fonun halka açık piyasalardaki pozisyonlarını kapsıyor. Reuters’ın yakın tarihli haberine göre Harvard’ın toplam varlığı yaklaşık 57 milyar dolar ve bunun sadece %14’ü halka açık hisselerden oluşuyor.
Bu hesaba göre IBIT yatırımı, tüm fonun %1’inden bile daha azına denk geliyor. Üstelik fonda, halka açık olmayan özel yatırımlar üzerinden de Bitcoin maruziyeti olması ihtimaller dahilinde.
Forbes’a göre Harvard, dünya genelinde üniversiteler arasında en büyük yatırım fonuna sahip kurum.
Harvard bu alanda yalnız değil. Son yıllarda Brown, Yale gibi diğer Ivy League okullarının da Bitcoin’e yöneldiğine dair çeşitli raporlar ortaya çıkmıştı.
Bu tür üniversite fonları genellikle kısa vadeli fırsatların peşinde koşmaz; daha çok uzun vadeli, temel değere dayanan yatırımlara odaklanırlar. Bu yüzden Bitcoin’e yönelik yaygın ve istikrarlı ilgi, aslında genel eğilimin de ipuçlarını veriyor.
Sadece üniversiteler değil… Michigan’dan Florida’ya çeşitli eyalet emeklilik fonları, Abu Dabi ve Norveç gibi ülkelerin varlık fonları da Bitcoin’e spot ETF’ler ya da Bitcoin odaklı şirketler üzerinden yatırım yapıyor.
Geçtiğimiz hafta, Çekya Merkez Bankası da rezervlerine Bitcoin ekleyip eklememeyi değerlendirmek için ilk alımını yaptığını duyurmuştu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın itirazlarına rağmen.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya döneminde vadettiği “stratejik Bitcoin rezervi” ise şimdilik hayata geçmiş değil.
Kurumsal ilgi büyürken, Bitcoin’in ilk dönemlerindeki “cypherpunk” çizgisine yakın çevreler ise başka bir noktaya dikkat çekiyor: Büyük kurumların neredeyse tamamı Bitcoin’lerini üçüncü taraf saklama şirketlerine emanet ediyor.