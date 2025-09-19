Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Vergisiz döviz iddiası gündem oldu: Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetenin gündeme taşıdığı "vergisiz döviz" iddialarının, bilgi eksikliğinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Bakanlık, bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
13:18
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
13:20

, bireysel işlemlerinin dışı bırakılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetenin gündeme taşıdığı "vergisiz döviz" iddialarının, bilgi eksikliğinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

Vergisiz döviz iddiası gündem oldu: Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Vergisiz döviz iddiası gündem oldu: Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi

Açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu'nda vergiye tabi gelir unsurlarının açıkça belirtildiğine dikkat çekilerek, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirlerin vergilendirildiği aktarıldı.

"BAKANLIĞIMIZ DENETİM VE TARAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden sağlanan kazançların, "ticari kazanç" olarak vergiye tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Vergisiz döviz iddiası gündem oldu: Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi

"Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım ve satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özelge bulunmaktadır. Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar, artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40'a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahip oldukları yabancı paraları bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler."

ETİKETLER
#Döviz
#hazine ve maliye bakanlığı
#vergi
#Kambiyo Vergisi
#Ticari Kazanç
#Ekonomi
TGRT Haber
