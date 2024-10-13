Hürmüz Boğazı yeniden endişelerin odağında! İran kapatmakla tehdit ediyor

13 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:02

Ham petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'daki olası arz kesintileri ve Milton Kasırgası'nın Florida'daki yakıt talebine etkisi gibi faktörleri değerlendirmesiyle Cuma günü düşüşle kapandı. Öte yandan analistler İran'ın Hürmüz Boğazı gibi önemli geçiş noktalarına baskı uygulayabileceği uyarısında bulundu.

Ham petrol fiyatları, olası arz ve kasırga endişelerine rağmen düştü. OPEC+​'ın sağlıklı bir yedek kapasitesi olsa da, İran​ ve İsrail arasında tam teşekküllü bir savaşa dair endişeler yüksek kalmaya devam ediyor. Tüccarlar, İran petrol tesislerine yönelik muhtemel darbenin ve Hürmüz Boğazı​'ndaki kesintilerin OPEC'in telafi etme yeteneğinin ötesinde olacağından endişe duyuyor.

BRENT HAM PETROL VADELİ İŞLEMLERİ DÜŞTÜ

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,45 düşüşle varil başına 79,04 dolara, ABD Batı Teksas Arama (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,38 düşüşle varil başına 75,56 dolara geriledi. Ancak haftalık bazda her iki endeks de yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.

Piyasa analistleri, İran'ın büyük füze saldırısının üzerinden haftalar geçmesine rağmen İsrail konusundaki gelişmelerin piyasayı etkilemeye devam ettiği konusunda uyardı.

İsrail'in İran'ın petrol ve doğalgaz altyapısını tahrip etmesi halinde fiyatların artacağı konuşuluyor.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e karşı 180'den fazla füze fırlatmasının ardından ham petrol endeksleri bu ay şimdiye kadar fırladı ve bu durum İran'ın petrol tesislerine misilleme yapılması ihtimalini artırdı. Ancak İsrail'den henüz bir cevap gelmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan İran'daki petrol tesislerini vurmaması konusunda uyardı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMAKLA TEHDİT EDİYOR

İran, altyapısına yönelik herhangi bir saldırının daha da güçlü bir tepkiye yol açacağı uyarısında bulunurken, analistler, İran'ın Hürmüz Boğazı gibi önemli geçiş noktalarına baskı uygulayabileceği uyarısında bulundu. İran, yıllardır dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit ediyor.

Ortadoğu'dan petrol ve doğalgaz akışında büyük bir aksama yaşanması, kendi zorluklarıyla karşı karşıya kalan Çin ekonomisini etkileyecektir. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, İran'dan günlük yaklaşık 1,5 milyon varil petrol ithal ediyor ve bu da bölgedeki petrol ithalatının yüzde 15'ini oluşturuyor.

ABD'DEKİ HAVA DURUMU DA PETROLÜ ETKİLEDİ

Milton Kasırgası'nın Florida'yı vurması, sürücülerin kasırga öncesinde stok yapması nedeniyle benzin sıkıntısına yol açtı. Florida, ABD'nin üçüncü büyük petrol tüketicisi konumunda ancak eyalette rafineri bulunmuyor ve bu durum eyaletin su yoluyla yapılan ithalata bağımlı olmasına neden oldu.