Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı

Çorum'da aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Denetimden kaçan bir otomobil, polislerin takibi sonucu yakalandı.

DENETİMDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin Ata 8. Sokak'ta gerçekleştirdiği denetim sırasında A.D. isimli sürücü, "dur" ihtarına uymayıp 66 ACV 520 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı.

POLİSİN ELİNDEN KURTULAMADI

Polis ekipleri tarafından takip edilen sürücü, bir süre sonra Beytepe 1. Cadde'de kıskıvrak yakalandı.

PARA CEZASI YAĞDI

Kaçan sürücüye "dur" ihtarına uymaması ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplamda 66 bin 780 TL idari para cezası verildi.