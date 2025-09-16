Menü Kapat
 | Onur Kaya

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı

Çorum'da trafik polisleri denetim sırasında bir aracı durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalanan otomobil sürücüsüne ceza yağdı.

IHA
16.09.2025
16.09.2025
'da aksiyon filmlerini aratmayan bir yaşandı. Denetimden kaçan bir otomobil, polislerin takibi sonucu yakalandı.

DENETİMDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin Ata 8. Sokak'ta gerçekleştirdiği denetim sırasında A.D. isimli sürücü, "dur" ihtarına uymayıp 66 ACV 520 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı.

POLİSİN ELİNDEN KURTULAMADI

ekipleri tarafından takip edilen sürücü, bir süre sonra Beytepe 1. Cadde'de kıskıvrak yakalandı.

PARA CEZASI YAĞDI

Kaçan sürücüye "dur" ihtarına uymaması ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplamda 66 bin 780 TL idari para cezası verildi.

