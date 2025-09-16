Önce güneş, sonra yağmur ve serinlik! Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı

Hava sıcaklıkları yurt genelinde dalgalı bir seyir izliyor. Güney ve güneydoğuda yaz havası etkisini korurken, Kaüradenz başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer görülen sağanak yağışlar sonbaharın serin yüzünü hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hafta ortasına kadar güneşli ve açık hava etkili olacak. Ancak yeni bir yağışlı hava dalgası yurda doğru ilerliyor.
Son tahminlere göre yağmur bulutları, perşembe günü yurdun batısından sınırlarımıza giriş yapacak. Özellikle iç ve kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması isteniyor. Yağışlı havanın iki gün etkili olduktan sonra, Karedeniz'in orta ve kuzeyi hariç büyük oranda yurdu terk edeceği öngörülüyor.
Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre bugün Türkiye'nin geneli parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ise Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
ÇANAKKALE 30°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 32°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 26°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 31°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 28°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 34°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 32°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 35°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA 35°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 33°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BOLU 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA 29°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
ERZURUM 25°C Az bulutlu ve açık
KARS 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 33°C Az bulutlu ve açık
VAN 26°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 35°C Az bulutlu ve açık