Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Önce güneş, sonra yağmur ve serinlik! Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı

Hava son günlerde yurt genelinde karmaşık seyrediyor. Güney ve güneydoğuda yazdan kalma günler sürerken bazı bölgelerde sağanak geçişleri ve eşlik eden serin hava sonbaharı hissettiriyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ise güneş bir süre daha yüzünü gösterecek ancak yeni bir yağış dalgası da kapıya dayandı! İşte son hava durumu tahminleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Önce güneş, sonra yağmur ve serinlik! Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı
KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 07:30
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 08:02

yurt genelinde dalgalı bir seyir izliyor. Güney ve güneydoğuda yaz havası etkisini korurken, Kaüradenz başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer görülen sağanak yağışlar sonbaharın serin yüzünü hissettiriyor. Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hafta ortasına kadar güneşli ve açık hava etkili olacak. Ancak yeni bir yağışlı hava dalgası yurda doğru ilerliyor.

Önce güneş, sonra yağmur ve serinlik! Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı
YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

Son tahminlere göre bulutları, perşembe günü yurdun batısından sınırlarımıza giriş yapacak. Özellikle iç ve kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması isteniyor. Yağışlı havanın iki gün etkili olduktan sonra, Karedeniz'in orta ve kuzeyi hariç büyük oranda yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Önce güneş, sonra yağmur ve serinlik! Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre bugün 'nin geneli parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ediliyor. Değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ise Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Önce güneş, sonra yağmur ve serinlik! Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı


MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 30°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 32°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 26°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 31°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 28°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 34°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 32°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 35°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 33°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 29°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 25°C Az bulutlu ve açık

KARS 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 33°C Az bulutlu ve açık

VAN 26°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 35°C Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#hava durumu
#yağış
#sıcaklık
#yağmur
#meteoroloji
#sağanak yağış
#hava sıcaklıkları
#tahmin
#istanbul hava durumu
#Güncel Hava Durumu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.