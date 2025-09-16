Önce güneş, sonra yağmur ve serinlik! Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı

Hava sıcaklıkları yurt genelinde dalgalı bir seyir izliyor. Güney ve güneydoğuda yaz havası etkisini korurken, Kaüradenz başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer görülen sağanak yağışlar sonbaharın serin yüzünü hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hafta ortasına kadar güneşli ve açık hava etkili olacak. Ancak yeni bir yağışlı hava dalgası yurda doğru ilerliyor.



YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

Son tahminlere göre yağmur bulutları, perşembe günü yurdun batısından sınırlarımıza giriş yapacak. Özellikle iç ve kuzey bölgelerde hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması isteniyor. Yağışlı havanın iki gün etkili olduktan sonra, Karedeniz'in orta ve kuzeyi hariç büyük oranda yurdu terk edeceği öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre bugün Türkiye'nin geneli parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ise Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 30°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 32°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 26°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 31°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 28°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 34°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 32°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 35°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 33°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 29°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 25°C Az bulutlu ve açık

KARS 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 33°C Az bulutlu ve açık

VAN 26°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 35°C Az bulutlu ve açık