Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler başladı

Transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Lemina için görüşmeler başladı.

Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler başladı
NTV Spor
NTV Spor
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 06:43

Geçen sezon devre arasında edilen ve yeniden forması giyen Mario Lemina, orta sahada gösterdiği etkili performansla sarı kırmızılıların şampiyonluğuna katkı sağlayan isimlerden oldu.

Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler başladı

1,5 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler başladı

LEMINA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, Mario Lemina ile görüşmelere başladı.

OPSİYON KULLANILACAK

Sarı kırmızılılar, 32 futbolcunun kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzatma ve maaşında iyileştirme yapma kararı aldı.

Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler başladı

YAKIN ÇEVRESİ DUYURDU

Lemina'nın yakın çevresinin de oyuncunun kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ve sözleşmesini uzatacağını söylediği aktarıldı.

Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler başladı

Mario Lemina, geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi Wolverhampton'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş, 'de forma giydiği 12 mücadelede 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#gabon
#Mario Lemina
#Sözleşme Yenileme
#Spor
