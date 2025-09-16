Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler başladı

Geçen sezon devre arasında transfer edilen ve yeniden Galatasaray forması giyen Mario Lemina, orta sahada gösterdiği etkili performansla sarı kırmızılıların şampiyonluğuna katkı sağlayan isimlerden oldu.
1,5 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gabonlu futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, Mario Lemina ile görüşmelere başladı.
Sarı kırmızılılar, 32 futbolcunun kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzatma ve maaşında iyileştirme yapma kararı aldı.
Lemina'nın yakın çevresinin de oyuncunun kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ve sözleşmesini uzatacağını söylediği aktarıldı.
Mario Lemina, geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi Wolverhampton'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş, Süper Lig'de forma giydiği 12 mücadelede 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.