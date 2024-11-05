İBB 10 bin TL emekli yardım başvurusu için son günler! İşte pazar desteği başvuru ekranı

05 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:25

İBB Emekli Pazar Desteğine başvurular 8 Kasım'a kadar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağlayacağı 10 Bin TL pazar desteği başvurusundan yararlanmak için başvuru ekranından talep bildirmek gerekiyor. Peki, emekliye 10 bin TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte şartları ve başvuru ekranı.

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İBB 10 bin TL pazar desteği başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Başvurular 8 Kasım'a kadar devam edecek. Artan enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emekliye can suyu olacak destek ödemesi için başvurular alınmaya devam ediyor. İşte pazar desteği başvuru ekranı.

EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ İÇİN SON GÜN 8 KASIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu pazar desteği ödemeleri için başvurular alınıyor. Emekliler bu destekten yararlanmak için 8 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

İhtiyaç sahibi olarak belirlenen toplam 10 bin emekli, yılda 10 bin TL destek ödemesi almaya hak kazanacak. Bu ödeme emeklilerin hesaplarına iki eşit taksitte aktarılacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra, destek ödemeleri emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

10 BİN TL'LİK DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pazar Desteği'ne başvuru yapmak için emekli vatandaşlar, İstanbul Senin Uygulaması, İBB Sosyal Yardım İnternet Sitesi veya Alo 153 Destek Hattı üzerinden başvuru yapabilir.

EMEKLİ DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru için gereken şartlar şöyle: