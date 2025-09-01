Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Ekonomi
 İrem Çınar

İkinci el araç pazarında tarihi rekor kapıda!

Sıfır araç satışlarında yaşanan artış, ikinci el piyasasına da yansıyor. Ağustos ayında yaklaşık 100 bin alım satım işlemi gerçekleşirken, yıl sonuna kadar toplam satışların 9 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

2025 yılının ilk yedi ayında 715 bin adetlik satışa ulaşan pazarı, ağustos itibarıyla 800 bin eşiğini aşmaya hazırlanıyor. Yılın kalan aylarında devreye girecek kampanyalarla birlikte pazarın hız kesmeden büyümesi ve tarihi satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

İkinci el araç pazarında tarihi rekor kapıda!

"CUMHURİYET TARİHİNİN SATIŞ REKORU KIRALACAK"

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci yarıda finansman olanaklarının genişlemesiyle satışların ivme kazandığını belirtti. Yalçın, şunları söyledi:

"2025’in ilk yarısında krediye erişim daha zordu. Ancak yılın ikinci yarısında finansman seçenekleri arttı. Şu anda yaklaşık 15 marka sıfır faizli sunuyor. Eylül itibarıyla bu kampanyaların çeşitlenerek takas desteği, nakit alım indirimi ve farklı finansal teşviklerle daha cazip hale gelmesini bekliyoruz. Yıl sonunda sıfır araç pazarının 1,3 milyon adedin üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin satış rekorunu kıracağı öngörümüz var."

İkinci el araç pazarında tarihi rekor kapıda!

PAZARDA İLK 10 MODEL

pazarında da yükseliş dikkat çekiyor. Ağustos ayında satışların 100 bin adet bandına ulaşması beklenirken, Ocak-Ağustos 2025 döneminde toplam 5,5 milyon ikinci el araç el değiştirdi. Yalçın, yıl sonunda bu rakamın 9 milyon adede ulaşarak tarihi bir rekor kırabileceğini vurguladı.

  • Renault Clio
  • Renault Megane
  • Fiat Egea
  • Toyota Corolla
  • Hyundai i20
  • Volkswagen Polo
  • Opel Astra
  • Dacia Sandero
  • Skoda Octavia
  • Honda Civic
