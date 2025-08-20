IMF’nin eski baş ekonomistinden Bitcoin itirafı

Harvard Üniversitesi Profesörü ve IMF’nin eski Baş Ekonomisti Kenneth Rogoff, 2018’de yaptığı “Bitcoin’in 100 bin dolara çıkmasındansa 100 dolara düşmesi daha olası” sözlerini hatırlattı ve bu öngörünün tamamen yanlış çıktığını kabul etti.

MarketWatch’un haberine göre Rogoff, salı günü X platformunda yaptığı paylaşımda, kripto paraların beklediğinden çok daha fazla yasa dışı faaliyette kullanıldığını, ABD’deki mevzuat kurumlarının ise bu durumu büyük ölçüde görmezden geldiğini söyledi.

“ABD’nin makul bir düzenleme yapacağı konusunda fazla iyimserdim. Vergi kaçakçılığı ve yasa dışı işlemler için böyle bir kolaylık sağlanacağını düşünemezdim” diyen Rogoff, Bitcoin’in 20 trilyon dolarlık küresel yeraltı ekonomisinde itibari paraların yanında güçlü bir alternatif haline geldiğini vurguladı.

REKOR SEVİYELER GELDİ



Bitcoin çarşamba günü 113.558 dolardan işlem gördü. Kripto para, 14 Ağustos’ta 124.495 dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

2018’in büyük kısmında 10 bin doların altında seyreden Bitcoin, özellikle 2024’te Donald Trump’ın “kripto dostu” aday olarak başkanlık seçimini kazanmasının ardından hızla yükseldi ve aralık ayında ilk kez 100 bin doları aştı.

YERALTI EKONOMİSİ VE KURUMSAL TALEP

Rogoff, Bitcoin’in “resmi denetim dışındaki işlemlerde” yoğun biçimde kullanıldığını, bu talebin fiyatı istikrarlı şekilde yukarı taşıdığını belirtti.

Bitcoin destekçileri ise kriptoyu mevcut finans sistemine karşı bir koruma aracı olarak görüyor. Altına benzer bir değer saklama işlevi göreceğini savunan bu kesime göre, son dönemdeki yükselişin asıl nedeni kurumsal yatırımcıların ilgisi.

ABD Başkanı Trump’ın bu yıl imzaladığı kararnameyle federal bir Bitcoin rezervi kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca giderek daha fazla şirket, bilançolarında Bitcoin’e yer vermeye başladı.

TRUMP AİLESİ VE ÇIKAR ÇATIŞMASI TARTIŞMASI

Rogoff, ay başında yaptığı açıklamada Trump ailesinin kripto varlıklarıyla ilgili faaliyetlerinin ciddi bir çıkar çatışması doğurduğunu ve Kongre’nin buna yeterince tepki göstermediğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise bu iddiaları reddetti:

“Ne Başkan ne de ailesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir çıkar çatışmasına girmeyecektir.”

Leavitt ayrıca, Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto başkenti yapma” vaadini yerine getirmek için Genius Act gibi düzenlemeleri desteklediğini, bu yasaların da yenilik ve ekonomik fırsatları teşvik ettiğini söyledi.

