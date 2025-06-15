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 | Bengü Sarıkuş

İndirimli evler saatler içinde satılarak rekor kırdı!

New World Development ve ortakları, Hong Kong'un durgun emlak piyasasında alıcıları cezbetmek için evleri indirimli fiyatlandırdıktan sonra yeni bir projede birkaç saat içinde 138 daire sattı.

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İndirimli evler saatler içinde satılarak rekor kırdı!
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 14:54

New World'e göre, şirketler Hong Kong Adası'nın güneyindeki Deep Water Pavilia'daki daireleri Cumartesi günü birkaç saat içinde sattı. Evler, Southside bölgesindeki yeni konut projeleri arasında en ucuz olanlarıydı. Düşük fiyat, düşen faiz oranlarıyla birleşince ev alıcılarını cezbetti ve zor durumdaki geliştiriciye çok ihtiyaç duyduğu nakdi getirdi.

İndirimli evler saatler içinde satılarak rekor kırdı!

40 MÜLKÜ TEMİNAT OLARAK GÖSTERDİ

Konut projelerinin başarılı bir şekilde satılması, likiditesini artırmak için nakit bulmaya çalışan New World için hayati önem taşıyor. Bloomberg'in daha önce bildirdiğine göre grup, bu ayın sonuna kadar 87,5 milyar HK$ (11,2 milyar dolar) tutarındaki borçlarını yeniden finanse etmek için bankalarla bir anlaşma yapamazsa, kredileri geri ödeme konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya kalacak. Şirket, Victoria Dockside'daki ticari kompleksi de dahil olmak üzere yaklaşık 40 mülkünü teminat olarak gösterdi. Empire Group Holdings Ltd., CSI Properties Ltd., Lai Sun Development Co. ve MTR Corp. projeyi New World ile birlikte geliştirdi.

İndirimli evler saatler içinde satılarak rekor kırdı!

Düşen faiz oranları son haftalarda kentteki konut satışlarına ivme kazandırdı. Bir aylık Hong Kong Bankalar Arası Faiz Oranı son üç yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Ancak Jeff Yau'nun da aralarında bulunduğu DBS Group Holdings Ltd. analistlerine göre, yüksek konut stoku ve ticaret savaşı nedeniyle artan ekonomik belirsizlik nedeniyle emlak piyasasında baskı devam ediyor. Banka, Hong Kong'daki konut fiyatlarının 2025 yılında yüzde 5 düşmesini bekliyor.

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