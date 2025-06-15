Boğazına tavuk kemiği kaçan kediye heimlich manevrası ile kurtardı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kedi, yediği kemikli tavuk parçasından dolayı nefes alamadı. O sırada cadde üzerinde yürüyen vatandaş, kedinin çırpındığını fark etti. Kedinin yediği kemikli tavuk parçası nedeniyle nefes alamadığını gören Çavdar, zaman kaybetmeden müdahale etti. Kediye 'Heimlich manevrası' yapan vatandaş, kediyi tekrar hayata döndürdü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.