Soluklanmak için ağacın gölgesine oturdu, neye uğradığını şaşırdı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Atalan Küme Evleri mevkisinde hayvan otlatan besici İsmail Cengizer, bir ağacın gölgesinde dinlenmek isterken, dalda kamufle olmuş bir yılanla karşılaştı. Cengizer o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaydederken de bir yandan "Ağacın dallarında yılan görseniz siz ne yapardınız? Öldürür müydünüz? Yoksa seni de Allah yarattı deyip bırakır mıydınız?" sorusunu sordu.

SIK SIK BÜYÜK YILANLARA RASTLIYOR

Cengizer, "Bulunduğum Çatalca mevkisinde sık sık büyük yılanlara rastlıyorum. Hemen yanımızda bağlar var. Bağlara gelecekler de dikkat etsin. Bu sene kenenin fazla olduğu gibi yılan da fazla. Hayvanları otlatırken denk geliyorum" dedi.