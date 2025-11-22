İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İŞKUR işçi arayan meslek gruplarına ait verileri paylaştı. 2025 yılına ilişkin işe yerleştirme ve açık iş verilerindeki meslek grupları dikkat çekti. Bazı işletmeler işçi bulmakta zorlanırken, birçok sektörde ciddi iş gücü açığı oluştu. İşte Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler...
İŞKUR'a göre, Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleşti. Bu sayı; 80 bin 129 erkek ve 53 bin 393 kadından oluşuyor. Ocak–Ekim 2025 döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi.
Verilere göre en fazla istihdam, sektör bazında imalatta; meslek bazında ise turizm, güvenlik ve perakende alanlarında gerçekleşti. İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ekim ayında 212 bin 693'e ulaştı. Ocak–Ekim döneminde alınan toplam açık iş ise 2 milyon 101 bin 49 olarak kayıtlara geçti. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektör işletmelerine ait.
Açık İş: 78.006
İşe Yerleştirme: 74.528
Açık İş: 71.413
İşe Yerleştirme: 64.570
Açık İş: 51.211
İşe Yerleştirme: 46.836
Açık İş: 41.362
İşe Yerleştirme: 35.076
Açık İş: 50.173
İşe Yerleştirme: 33.075
Açık İş: 37.024
İşe Yerleştirme: 31.506
Açık İş: 33.434
İşe Yerleştirme: 28.860
Açık İş: 32.022
İşe Yerleştirme: 28.460
Açık İş: 36.645
İşe Yerleştirme: 22.823
Açık İş: 21.995
İşe Yerleştirme: 20.974