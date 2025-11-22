İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler belli oldu

İŞKUR'a göre, Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleşti. Bu sayı; 80 bin 129 erkek ve 53 bin 393 kadından oluşuyor. Ocak–Ekim 2025 döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi.