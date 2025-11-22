Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İŞKUR verileri açıkladı! Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler belli oldu

Kasım 22, 2025 09:27
1
en çok işçi arayan meslekler

İŞKUR işçi arayan meslek gruplarına ait verileri paylaştı. 2025 yılına ilişkin işe yerleştirme ve açık iş verilerindeki meslek grupları dikkat çekti. Bazı işletmeler işçi bulmakta zorlanırken, birçok sektörde ciddi iş gücü açığı oluştu. İşte Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler... 

2
en çok işçi arayan meslek grupları

İŞKUR'a göre, Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleşti. Bu sayı; 80 bin 129 erkek ve 53 bin 393 kadından oluşuyor. Ocak–Ekim 2025 döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi.

 

3
İŞKUR verileri açıkladı

Verilere göre en fazla istihdam, sektör bazında imalatta; meslek bazında ise turizm, güvenlik ve perakende alanlarında gerçekleşti. İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ekim ayında 212 bin 693'e ulaştı. Ocak–Ekim döneminde alınan toplam açık iş ise 2 milyon 101 bin 49 olarak kayıtlara geçti. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektör işletmelerine ait.

 

4
TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI

Açık İş: 78.006

İşe Yerleştirme: 74.528

5
Özel Güvenlik Görevlisi

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Açık İş: 71.413

İşe Yerleştirme: 64.570

6
reyon görevlisi

REYON GÖREVLİSİ

Açık İş: 51.211

İşe Yerleştirme: 46.836

7
Güvenlik Görevlisi

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Açık İş: 41.362

İşe Yerleştirme: 35.076

8
işkur en çok aranan meslek

SERVİS ELEMANI (GARSON)

Açık İş: 50.173

İşe Yerleştirme: 33.075

9
işkur en çok talep edilen meslekler

MARKET ELEMANI

Açık İş: 37.024

İşe Yerleştirme: 31.506

10
işkur en çok aranan meslekler

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

Açık İş: 33.434

İşe Yerleştirme: 28.860

11
işkur en çok aranan meslekler

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)

Açık İş: 32.022

İşe Yerleştirme: 28.460

12
işkur en çok aranan meslekler

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI

Açık İş: 36.645

İşe Yerleştirme: 22.823

13
işkur en çok para kazandıran meslekler

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)

Açık İş: 21.995

İşe Yerleştirme: 20.974

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.