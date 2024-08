İslam Memiş yatırım tercihini açıkladı! "Bugün 1 milyon liram olsa..."

22 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:05

Finans analisti İslam Memiş elinde 1 milyon lirası olanlara seslendi. "Bugün 1 milyon liram olsa bunu alırım" diyen uzman şaşırttı. Vatandaşa yatırım tüyosu veren Memiş, faiz, konut kredisi, dolar, altın ve bitcoin fiyatı beklentilerini paylaştı.

FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); ağustos ayı toplantısında, beklentilere paralel şekilde politika faizini sabit bıraktı.

İslam Memiş 'Yeni hamle geliyor' diyerek uyardı. Öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası beklentileri karşıladı ve yüzde 50'de sabit tuttu.

Benim kasım aralık ayına ilişkin 250 + 250 toplamda 500 bas puanlık faiz indirim beklentim devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar tarafından zaten bekleniyordu sürpriz bir karar olmadı.

Özellikle Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimlerine başlayınca Türkiye'nin de dahil olduğu bir faiz indirim süreci beklediğimi söyleyebilirim.

Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Bugünkü koşulları göz önünde bulundurarak yıl sonunda Merkez Bankası beklenti anketlerinde hep düşüş yönlü enflasyon rakamlar açıklıyorlar.

Döviz kuruyla alakalı açıklamalar yapıyorlar. Bunların önümüzdeki aylarda yılın son çeyreğinde, özellikle son aylarında revize edileceğini tahmin ediyorum.

Hem döviz kurlarında hem enflasyon tarafında yukarı yönlü bir güncelleme yapabilirler.

Özellikle 2024 yılının yaz aylarında ferahlama dönemine işaret ediliyordu ama son açıklamalarda Mehmet Şimşek 2025 yılına öteledi.

Ben de bu sancılı sürecin 2026 yılına kadar devam etme olasılığını güçlü görüyorum.

Geçerli koşullara göre Merkez bankaları yine farklı açıklamalar yapabilir o yüzden mevduatta parası olan, faizle hesaplama yapan arkadaşlarımızın Merkez Bankası'nın yıl sonunda iki kez faiz indirme olasılığını tekrar masada tutması lazım. Ona göre bir plan hazırlamak gerektiğini düşünüyorum.

GÜMÜŞ ALTINI GEÇECEK Mİ?

Gram altın yıl başından bugüne kadar yüzde 40 kazandırdı. Bugün 2800 lira. Tam yüzde 40 getirisi var ama gümüşün gram fiyatının yüzde 44 getirisi var.

Gümüş gram TL şu anda 32 lira 22 kuruş seviyesinde.

2024 yılında gümüş altın tahtından etti. Gümüş şu anda 8 aylık süreç içerisinde birinciliği tekrar göğüsledi.

Bütün yatırımcılara 2024 yılında 72 seviyesini beklediğimi söyleyebilirim. Bu yıl gümüşün birincilikle bitirme ihtimalini güçlü görüyorum.

BİTCOİN'DE 80 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Cuma günü yani yarın FED başkanı Jerome Powell'ın da açıklamaları olacak. Özellikle enflasyonla ilgili söyleyeceği şeyler kripto para piyasalarını etkileyecek.

Burada Jackson Holl toplantısını bekliyoruz. Piyasalar eylül ayı itibariyle Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceğini fiyatlıyor.

Beklentileri yüksek tutmamak lazım. Şahin tonda bir açıklama bekliyorum.

Kripto para piyasasında 62.000 direnci var. Kısa vadede bitcoin tarafında yaklaşık 2 haftadır yatırımcılara geniş bant aralığına odaklanmalarını sık sık ifade ediyorum.

Burada 54 - 64.000 dolar aralığındaki bant aralığı geçerliğini korumakta. 62.000 dolar seviyesine takılıyor ve geri geliyor ama ben yine aşağıda 57.000 devamında 54.000 dolar seviyesi ile alakalı risk oluşumunun tekrar devam ettiğini yatırımcıların sık sık beyan ediyorum

Özellikle kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımız piyasaları biraz daha risk dağıtarak yakından takip etmesi gerekiyor.

Eylül ayı itibariyle 80.000 dolar iddiam vardı bu iddiamın yine arkasındayım. Yıl sonuna kadar 80.000 dolar öngörüm geçerli.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı boğa piyasasının başladığını düşünse de ben boğa piyasasının başladığını dşünmüyorum.

Amerika Merkez Bankası FED'in faiz indirimi ile birlikte bir boğa piyasasından bahsedebiliriz.

DOLAR ALINIR MI?

Doların, euronun, altın ve gümüşün gideceği bayağı yol var sonuç itibarıyla yön yukarı.

Bugün ons altında teknik olarak 2480 dolar seviyesini bekliyorum. Dolayısıyla da dolar almak dolarla paritenin düşüşünü beklemek onsun düşüşünü beklemek Kripto paralarının düşüşünü beklemek daha mantıklı geliyor.

Dolar almayı düşünenler için konuşuyorum.

Gözümüz Orta Doğu'da her an her şey olabilir. Bugün 1 milyon TL olsa tamamıyla dolar alırım.

Daha sonra ons altının düşmesini, euro dolar paritesinin düşmesini veya diğer enstrümanların dolar bazında düşmesini beklerdim.

Parite üzerinden bu tarafa geçiş yapıp sepetimi çeşitlendirirdim.

KONUT KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK MI?

Merkez Bankası'ndan yıl sonunda faiz indirim beklentim var. Dolayısıyla kredi açmak istemiyorlar.

Sosyal konut tarafında bir proje üretilmiyor. Kısmen kredi musluklarının açılması umudum var. Ama ısrarla açmıyorlar. Ben açılmasını bekliyorum. En azından ilk kez ev alacaklara açılmasını bekliyorum. Bu tarafta da bir sinyal vermiyorlar.

Bu masada seçenek kalkmadı yıl sonunda böyle bir kıyak yapma şansları var. En azından ilk kez ev alacaklara böyle bir durum söz

konusu olabilir."

