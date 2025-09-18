İstanbul'da kiralık ev ilanı şoke etti! Para istemiyor ama şartları gören afalladı

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan müstakil evini ilan sitesine koyan mülk sahibi herkesi şoke etti. Evin yanında 16 dönüm arazinin de bulunduğunu belirten ev sahibi kira istemediğini belirtince sosyal medyada gündeme oturdu. İlanda 1+1 ve 50 metrekare ev için kira alınmasa da belli sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.

İLANDAKİ ŞARTLAR ŞOKE ETTİ

İlanda yer alan şartlar şu şekilde:

"Yerimiz konum bilgisi için bilgi alınız.

16 Dönüm Arazi İçinde Kiralık Ev

Kira Alınmayacaktır.

Maaş Verilmeyecektir.

Yaşayacak Kişinin 16 Dönüm Bahçe İçinde Bazı Sorumlulukları Olacaktır.

Ev 1+1 – 50 M2’dir.

Orta Yaşlı Olup Sağlık Sorunu Olmayan Tarla İşlerini Yapabilecek Ciddi Uzun Süre Kalmak İsteyenler Kendilerini Tanıtan Yazıyı WhatsApp Üzerinden Göndermeleri Gerekmektedir."