İstanbul'da okul servislerine yüzde 50 zam talebi! Pesonel servisleri için iki katını istediler

Okulların açılmasına artık sayılı günler kalılerken İstanbul'da okul servisleri için istenen zam oranları belli oldu. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Sinar personel servisleri için belirledikleri zam oranını yüzde 100 olarak belirlediklerini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ SİSTEMİ DUYURMUŞTU

Okulların açılmasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı, okul servisleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye imza atmıştı. Yapılan değişiklikle birlikte servis ücretlerinin belirlenme yöntemi yeniden şekillendirilmişti. Daha önce okul servis fiyatları Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında belirlenirken, yeni düzenleme ile bundan sonra ücret tarifelerinin büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacağı duyuruldu.