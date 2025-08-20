Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İstanbul'da okul servislerine yüzde 50 zam talebi! Pesonel servisleri için iki katını istediler

İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da okul servislerine yüzde 50 zam talebi! Pesonel servisleri için iki katını istediler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 12:17

Okulların açılmasına artık sayılı günler kalılerken İstanbul'da okul servisleri için istenen oranları belli oldu. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Sinar personel servisleri için belirledikleri zam oranını yüzde 100 olarak belirlediklerini söyledi.

İstanbul'da okul servislerine yüzde 50 zam talebi! Pesonel servisleri için iki katını istediler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anaokulu kayıt nöbeti! Veliler geceden sıraya girdi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ SİSTEMİ DUYURMUŞTU

Okulların açılmasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı, okul servisleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye imza atmıştı. Yapılan değişiklikle birlikte servis ücretlerinin belirlenme yöntemi yeniden şekillendirilmişti. Daha önce okul servis fiyatları Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında belirlenirken, yeni düzenleme ile bundan sonra ücret tarifelerinin büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacağı duyuruldu.

ETİKETLER
#zam
#zam
#okul servisi
#okul servisi
#personel servisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.