İzmir'de servis ücretlerine zam yapıldı! İşte kilometreye göre yeni rakamlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini güncelledi. Yapılan yüzde 5'lik zam sonra kilometre başı ücretler de şekillenmiş oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 14:22

İzmir'de öğrenci servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 5 zam yapıldı. İzmir , 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini güncelledi. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapıldı. Belediye, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturdu.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU
Kilometreye göre güncellenen resmi eğitim kurumu servis ücretleri, 0-3 kilometre için 2 bin 900 TL, 0-6 kilometre için 3 bin 544 TL, 0-10 kilometre için 3 bin 793 TL, 0-15 kilometre için 4 bin 489 TL, 0-20 kilometre için 5 bin 388 TL, 0-25 kilometre için 5 bin 991 TL, 0-30 kilometre için 6 bin 601 TL, 0-35 kilometre için 6 bin 916 TL ve 0-40 kilometre için 7 bin 336 TL olarak belirlendi. Aynı kilometre sınırlamalarında okul öncesi ve özel eğitim kurumları için yapılan güncellemede ise ücretler şu şekilde oldu:

0-3 kilometre 3 bin 479 TL, 0-6 kilometre 3 bin 728 TL, 0-10 kilometre 4 bin 476 TL, 0-15 kilometre 5 bin 388 TL, 0-20 kilometre 5 bin 991 TL, 0-25 kilometre 6 bin 563 TL, 0-30 kilometre 6 bin 884 TL, 0-35 kilometre 7 bin 311 TL ve 0-40 kilometre 7 bin 836 TL.

SİSTEME ÇEVRİMİÇİ OLARAK ULAŞILABİLİYOR
Büyükşehir Belediyesi, servis ücretlerini web üzerinden hesaplama imkânı sunarak velilere büyük kolaylık sağladı. 2025 yılında kullanıma açılan https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresi üzerinden, öğrencinin konumu, okul ve mesafeye göre ücret görülebiliyor. Hesaplamalar, meclis kararıyla alınan güncel ücret tarifesi üzerinden yapılıyor.

Akaryakıta zam geliyor! Yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak
ETİKETLER
#Büyükşehir Belediyesi
#Servis Ücretleri
#İzmir Öğrenci Servisi
#Belediye Kararı
#Ulaşım Düzenlemesi
#Eğitim Taşımacılığı
#Ulaşım Zamları
#Eğitim Hizmetleri
#Ekonomi
