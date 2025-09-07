Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük

Karadeniz Bölgesi'nde Ağustos ayında başlayan fındık hasadı tamamlandı. Fındık üreticileri, bu yıl hem kuraklık hem de böcek zararı nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya. Üretimin düşüklüğü, fındık kırım ve işleme tesislerinin de temposunu etkiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 09:56

'in en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta, ve kurutma süreci sona erdi. Üreticilerin bir kısmı kuruttukları fındıkları doğrudan tüccara satarken, bir kısmı ise uzun kış aylarında tüketecekleri fındıkları işlenmiş halde almayı tercih ediyor. Son yıllarda sayıları giderek artan kırma ve işletmeleri, bölge halkına büyük kolaylık sağlıyor. Üreticiler bu işletmelere getirdikleri fındıkları; kırılmış, kavrulmuş ve vakumlanmış paketler halinde belirli bir ücret karşılığında teslim alıyor.

Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük

Yetkililer, bu hizmetlerin hem hijyen açısından hem de zaman tasarrufu açısından üreticilere büyük avantaj sağladığını belirtirken, Ortahisar ilçesinde bulunan kırma, kavurma ve paketleme tesisi vatandaşların yoğun ilgi çekiyor.

Çarşıbaşı ilçesinde 2001 yılında fındık işleme sektörüne adım atan ve şu anda Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren İsko Fındık sahibi Mustafa Dereköylü, sezonun düşük tempoyla başladığını belirterek rekolte ve randıman düşüklüğüne dikkat çekti.

Dereköylü, müşterilerin yüzde 90'ı ürünleri hediyelik ya da kendi tüketimleri için aldığını belirterek, "Geriye kalan yüzde10'luk kısım ise tüccara satmak yerine, fındığını kırdırıp kavurttuktan sonra anlaştıkları marketlerde iç fındık olarak satıyor" dedi.

Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük

Ortahisar ilçesindeki işletmesinde yaptığı kırma, kavurma ve paketleme işleminin vatandaşların yoğun ilgisini çeken Dereköylü, "Sezonumuz başladı. Bu yıl fındık hasadı biraz sıkıntılı. Kuraklık ve böcek zararı fındığı ciddi şekilde etkiledi. Sezon başlamış olmasına rağmen, fındığın az olması nedeniyle kırım işleri şu an için biraz düşük seyrediyor. Rekoltedeki düşüşten dolayı biz de sezona başladık ama yoğunluk fazla değil. Vatandaşların fındıklarını günlük olarak kırıyor, kavuruyor, paketleyip teslim ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre fındık ezmesi, fındık unu, sütlü ve kakaolu krema gibi çeşitler üretiyoruz. Fındıklarını işleyip teslim ediyoruz" dedi.

Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük

Sektöre 2001 yılında başladığını belirten Dereköylü, "Bu işe 2001 yılında Çarşıbaşı ilçesinde başladım. İki yıl orada üretim yaptıktan sonra dükkânımı merkeze taşıdım. Başlangıçta üç kişiydik, şimdi sayımız onun üzerine çıktı. Birçok vatandaş kabuklu fındıktan ne kadar iç fındık çıktığını, yani randımanın ne olduğunu bilmiyor. Fındık kırdırdıkça öğreniyorlar. Fındık, genelde yarı yarıya randımanla çıkıyor. Örneğin, 100 kilogram fındık getiren bir müşteri, çiğ fındık, kavrulmuş fındık, fındık ezmesi, fındık kreması, fındık krokanı gibi çeşitlerin hepsinden istiyor" diye konuştu.

Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük

BEŞ-ON YIL İÇİNDE ARTACAK

Müşterilerin yüzde 90'ı ürünleri hediyelik ya da kendi tüketimleri için aldığını kaydeden Dereköylü, "Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı ürünleri hediyelik ya da kendi tüketimleri için alıyor. Geriye kalan yüzde10'luk kısım ise tüccara satmak yerine, fındığını kırdırıp kavurttuktan sonra anlaştıkları marketlerde iç fındık olarak satıyor. Bir ton, iki ton, beş ton gibi büyük miktarlarda ürün yaptıran müşterilerimiz sayıca az, ancak bu sayı önümüzdeki beş-on yıl içinde artacaktır" dedi.

Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük

FINDIKTA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Fındıkta ürün çeşitliliğinin arttığını ifade eden Dereköylü, "Şu anda fındıktan ürettiğimiz ürünler arasında çiğ iç fındık, kavrulmuş fındık, fındık ezmesi (ballı, pekmezli, şekerli çeşitleri), Nutella tarzı çikolatalı sütlü krema, fındık krokan ve fındık unu yer alıyor. Fındıktan kuru baklava da yapıyoruz fakat şu an için yetiştiremiyoruz. Sektöre başladığımda sadece kırma, kavurma ve ezme işleri yapıyordum. Diğer ürünleri ise zamanla, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda üretmeye başladık. Sezonumuz genelde iki-üç ay kadar sürüyor ama her gün kırım yapıyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı: Rekolte düşük

REKOLTE DE RANDIMAN DA DÜŞÜK

Bu sene rekolte ve randıman oranının düşük olduğunu belirten Dereköylü, "Bu yıl gelen fındıklar 43-48 randıman arasında değişiyor. Rekolte de, randıman da düşük. Sıcaklar fındığı yaktı. Geçen yıla kıyasla böcek zararı az olsa da, hem böcek hem sıcak etkili oldu. On yıl önce fındıklar çok kaliteliydi; son beş yıldır ne yazık ki bu kaliteyi göremiyoruz. Ücretlendirmeyi kabuklu fındık üzerinden yapıyoruz. Ürün fiyatları, müşterinin tercihine göre değişiyor. Her ürünün fiyatlandırması farklıdır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!
Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı
ETİKETLER
#fındık
#karadeniz
#hasat
#kirman
#kavurma
#Paketleme
#Fındık Işleme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.