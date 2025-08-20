Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Karpowership, iştiraki BKPS ile Basra Körfezi'nde enerji üretimine başlıyor

Dünyanın farklı coğrafyalarında 16 ülkeye powership konseptiyle enerji sağlayan Karpowership, bu ülkelerin arasına Irak'ı da ekledi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karpowership, iştiraki BKPS ile Basra Körfezi'nde enerji üretimine başlıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:39

Karpowership'in iştiraki BKPS, Irak Cumhuriyeti Bakanlığı'na bağlı Güney Bölgesi Elektrik Üretim Şirketi ile 590 megavat kapasiteli yeni bir powership projesi için sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta imzalanan anlaşmayla, 'da yer alan Khor Al Zubair ve Um Kasr limanlarında demirleyecek yüzer santralleri aracılığıyla bölgenin elektrik ihtiyacını karşılanacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 16 ülkeye powership konseptiyle enerji sağlayan Karpowership, bu ülkelerin arasına Irak'ı da ekledi.

Şirket, iştiraki BKPS ile Irak Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Basra'da konuşlandıracağı iki enerji gemisiyle 590 megavat elektrik üreterek Irak halkının kullanımına sunacak.

Proje kapsamında, Karpowership'in iki enerji gemisinin ağustosta Basra'da elektrik üretimine başlaması hedefleniyor.

- Karpowership dört kıtada enerji üretiyor

İlk aşamada 71 gün olarak imzalanan anlaşmanın süresi Irak'ın enerji ihtiyacı devam ettiği taktirde uzatılabilecek.

Yüzer enerji santralleri alanında dünya lideri olan Karpowership dört kıtada enerji üreterek sürdürülebilir çözümler üretmeye ve toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyor.

Şirket bu projeyle, Irak'ın enerji arz güvenliğini desteklerken aynı zamanda hızlı, güvenilir ve esnek enerji çözümleri konusundaki küresel liderliğini de pekiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, dünyanın dört kıtasında 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100'ünü karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Karpowership olarak, dünyanın dört bir yanında enerjiye erişimin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Toplam kurulu gücü 10 bin megavatı aşan filomuzun hızlı ve esnek yapısı sayesinde, acil elektrik ihtiyacı olan bölgelere çok kısa sürede istikrarlı çözümler sunabiliyoruz. Orta Doğu'daki her geçen gün artan enerji ihtiyacına da hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüm sunmaya hazırız. İştirakimiz BKPS ile Basra'da hayata geçireceğimiz bu proje, şirket olarak küresel enerji güvenliğine sunduğumuz katkının bir başka somut örneğidir."

ETİKETLER
#enerji
#elektrik
#basra
#Irak Konsolosluğu
#Karpowership
#Powership
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.