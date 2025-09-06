Menü Kapat
Ekonomi
 Ali Osman Polat

Kayseri OSB’den güneş enerjisi devrimi

22. Olağan Mali Genel Kurul’da Mustafa Elitaş, güneş enerjisiyle tarihi bir dönüşümü müjdeledi, sanayiciler 61 milyon dolarlık yatırımla güçleniyor.

Kayseri OSB’den güneş enerjisi devrimi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
05:07
|
06.09.2025
06.09.2025
05:07

Kayseri Organize Bölgesi’nin (OSB) 22. Olağan Mali Genel Kurulu, Kayseri OSB Hizmet Binası’nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve çok sayıda sanayici katıldı.

Kayseri OSB’den güneş enerjisi devrimi

Mehmet Yalçın, “2022 Haziran’dan bu yana sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalıştık. Sağlık merkezi, eczaneler, yeni iş merkezi, 60 km asfalt yol, güvenlik devriyeleri, dördüncü nizamiye, yağmur suyu hattı, yenilenen araç filosu, Teknik Kolej, Meslek Yüksekokulu, E-OSB, DATA-CENTER ve 100 megavatlık GES projesi gibi yatırımları hayata geçirdik” dedi.

Kayseri OSB’den güneş enerjisi devrimi

GÜNEŞ ENERJİSİYLE TARİHİ BAŞARI

Mustafa Elitaş, Kayseri OSB’nin enerji devrimini övdü: “Güneş enerjisiyle ilgili devrim niteliğinde kanunlar çıkardık. Sağlık bandında güneş panelleri için imkan sağladık. Kayseri OSB, Türkiye’de ilk kez 55 megavatlık güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten OSB oldu. Dağıtım bedeli 15 kuruşa düştü, yoksa 1 TL’yi aşacaktı” dedi. Şaban Çopuroğlu ise, “Kayseri sanayicisi kazandığını şehrine yatırır, bu yüzden farklıdır” diyerek sanayicilere teşekkür etti.

Kayseri OSB’den güneş enerjisi devrimi

BİRLİKLE GELEN GÜÇ

Ömer Gülsoy, “Sanayicimiz varsa Türkiye güçlüdür, sanayicimiz üretirse Kayseri büyür” diyerek ihracatı artırma kararlılığını vurguladı. Yalçın, 3 yılda 2,5 milyar TL’lik (61 milyon dolar) yatırım yaptıklarını, “Bir kuruş kredi kullanmadan, arsa satmadan bu başarıyı elde ettik” diyerek birliği övdü. Kayseri OSB, sanayi, ve teknolojiyle büyümeye devam ediyor.

