Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Diyarbakır...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 51 ildeki 512 taşınmaz açık artırma yönetimi ile satışa sunulacak. İşte tüm detaylar... Açık artırmalar, 18-19 Kasım'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak. İşte ödemelerle ilgili tüm detaylar!