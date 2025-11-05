Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kilosu etle yarışıyor: Japonların gözdesi! Sabah ezanıyla ormana gidiyorlar!

Kasım 05, 2025 10:22
1
Kilosu etle yarışıyor: Japonların gözdesi! Sabah ezanıyla ormana gidiyorlar!

Adana'nın Feke ilçesinde orman köylüleri, kilosu bin liraya kadar yaklaşan "Sedir (Katran) mantarı" için sabah ezanıyla birlikte ormanlara gitmeye başladı. 

2

Geçen yıl kuraklık nedeniyle çok çıkmayan sedir mantarı, bu yıl son zamanlardaki yağışların etkisiyle yeniden yüz güldürürken, Japonya'ya ihraç edildiği bildirildi.

 

3

ASYA'NIN GÖZDESİ

Feke ilçesine bağlı Mansurlu ve Konakkıran bölgelerinde, sedir ağaçlarının köklerinde doğal olarak yetişen sedir mantarı, Japonya ve Güney Kore'nin gözdesi olurken, kilosu boyu ve kalitesine göre 500 TL'den bin TL'ye kadar alıcı buluyor. 

4

BEYAZ ALTIN 

Bölgeki yöre sakinlerinin "beyaz altın" olarak dillendirdiği sedir mantarı bu sene de yağışlarla birlikte çıkmaya başladı. Mansurlu Mahallesi'nde yılın ilk toplama etkinliğine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, muhtarlar, meclis üyeleri ve yöre sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkanlar, yöre sakinleriyle birlikte ormanda ellerinde çubuklarla mantar aradı. Bulunan mantarları şenlik havasında geçen etkinlikte yöre sakinleri, 'katran böreği' ve 'mantar közlemesi' yaparak ikram etti. Günlük yaklaşık 200 kilo mantarın toplandığı bölgede, köylüler bu yılın bereketli geçmesini beklediklerini ifade etti.

5

KALORİSİ YOĞUN 

Mansurlu bölgesinde mantar alımı yapan ve bölgede kooperatifleştiklerini belirten Osman Ayaş, ürünün bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Ayaş, "Bu tohumu olmayan mantar ürünü diyebiliriz. Bin 500–2 bin rakımda yetişiyor. Japonya'ya ihraç ediyoruz. Geçen yıl hiç yoktu, bu yıl iç piyasaya da veriyoruz. Yağışlarla birlikte çıktı. Önceki yıllarda günde 2-3 ton toplanıyordu ama bu yıl 200-300 kilo civarında. Fiyatı 500 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanından talep var. Antibiyotik oranı yüksek, kalorisi yoğun bir mantar. Geçtiğimiz yıllarda sadece bu üründen 4 milyon liralık fatura kesilmişti" dedi.
 

6

DEĞERİ BİLİNMEZDİ

Sedir mantarının bölge için marka haline geldiğine değinen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, "Toroslar'dan Japonya'ya uzanan bir yolculuğu var. Eskiden değeri bilinmezdi ama artık ihracat ürünü haline geldi. Mantarımızı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise bölgede 100'e yakın mantar çeşidi bulunduğunu belirterek, sedir mantarının hem ekonomik hem ekolojik açıdan önemli bir değer olduğunu kaydetti.

7

KADINLAR SABAH EZANIYLA ORMANDA 

Sabah ezanıyla birlikte ormana gidip öğle namazına kadar mantar topladığını anlatan 85 yaşındaki Sanem Gündoğdu, "Dağdan topluyorum, satıyorum, evime katkı oluyor" derken Raziye Gündoğdu da sedir ağaçlarının gölgesinde mantar arayarak elde ettiği gelirle ev ekonomisine destek verdiğini ifade etti.


 

8

Bölgede aynı zamanda mantarın yurt dışına açılmasında öncü olan AK Parti Feke İlçe Başkanı Vahit Todil, yağışların bol olduğu dönemlerde 35 ton sedir mantarının ihraç edildiğine dikkat çekti. Todil, "İlçeye yıllık 15 milyon liralık para girişi sağlanıyor. Japonya'ya taze, Çin ve Güney Kore'ye dondurulmuş olarak gönderiliyor. Şu anda 500-600 liradan alımlar var, yağışlar devam ederse bu yıl da beklenti yüksek" şeklinde konuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.