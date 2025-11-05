Kilosu etle yarışıyor: Japonların gözdesi! Sabah ezanıyla ormana gidiyorlar!

KALORİSİ YOĞUN

Mansurlu bölgesinde mantar alımı yapan ve bölgede kooperatifleştiklerini belirten Osman Ayaş, ürünün bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Ayaş, "Bu tohumu olmayan mantar ürünü diyebiliriz. Bin 500–2 bin rakımda yetişiyor. Japonya'ya ihraç ediyoruz. Geçen yıl hiç yoktu, bu yıl iç piyasaya da veriyoruz. Yağışlarla birlikte çıktı. Önceki yıllarda günde 2-3 ton toplanıyordu ama bu yıl 200-300 kilo civarında. Fiyatı 500 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanından talep var. Antibiyotik oranı yüksek, kalorisi yoğun bir mantar. Geçtiğimiz yıllarda sadece bu üründen 4 milyon liralık fatura kesilmişti" dedi.

