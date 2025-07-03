Ev sahibi fazla zam isteyen kiracılar dikkat: İşte haklarınız!

TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda TÜFE oranına göre belirlenen Temmuz 2025 kira zam oranı açıklandı. Peki ev sahibiniz bu tavan kira artış oranının üzerinde zam talep ederse haklarınız neler? İşte detaylar...

TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri bugün belli oldu. Açıklanan rakam doğrultusunda kira zam oranı da belirlendi. Buna göre, konut ve iş yerleri için Temmuz 2025 azami kira artış oranı yüzde 43,23 olarak hesaplandı. Peki ev sahibiniz bu orandan daha yüksek kira artış oranı talep ederse ne yapabilirsiniz? İşte haklarınız...

EV SAHİBİ FAHİŞ KİRA ZAMMI İSTERSE NE YAPABİLİRSİNİZ?

Türkiye’de kiracının, ev sahibinin uygulayacağı kira artış oranı hakkında bazı önemli yasal hakları bulunuyor. Bu haklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 11 Haziran 2022'de yürürlüğe giren kira artış sınırı düzenlemesi çerçevesinde değerlendiriliyor.

Temmuz ayı için açıklanan kira artış oranının zaten halihazırda kira artışında tavan fiyat olarak belirlendiğini belirten Avukat Mert Yalçın, yasal artış oranının üzerinde talep edilen kira zammının hukuki olarak mümkün olmadığını belirtti.

KİRACININ İSPAT ZORUNLULUĞU YOK

Kira borcu, para borcu kapsamında değerlendirildiği için talep ve ispat hakkının kirayı ödeyen tarafta olduğunu hatırlatan Yalçın, kiracının bu istenen fazla kira zam oranını ödememe hakkı olduğunu ve bunu ispat mükellefiyetinin olmadığını vurguladı.

TEMMUZ 2025 İÇİN AZAMİ YÜZDE 43,23 KİRA ARTIŞI

Uzman avukat, yasal gerekçe göstererek kiracının konut ve işyerleri için belirlenen azami kira zammı kadar yani yüzde 43,23 oranında zamlı şekilde ödeme yapmasının yeterli olduğunu belirtti.

EV SAHİBİ DAVA AÇARSA NE OLUR?

Ev sahibinin, istediği fahiş kira zammını alamaması durumunda hukuki hiçbir üstünlüğünün olmadığını belirten Yalçın, dava açılması halinde bile ev sahibinin bu iddiasını ispat edemeyeceğini mahkemenin, kira artışlarını TÜFE oranına göre değerlendirdiğini bildirdi.

KİRACI HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILABİLİR?

Kiracı, kira ödemelerini gereken zamanlarda yapmıyorsa ve konuya ilişkin ev sahibinin elinde iki haklı ihtar varsa; kiracının evi boşaltması için taahhütnamesi varsa ve evden çıkma süresi dolduysa; ev sahibinin kendisi ya da birinci derece yakını eve kullanım amacıyla taşınacaksa ve bunu ispat edebiliyorsa; mahkeme kararı varsa ev sahibi, kiracısını evden çıkarma hakkı bulabilir.