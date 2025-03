Kırmızı et fiyatlarına sıkı takip! Rekabet Kurumu'ndan sert mesaj: Yeni soruşturmalar geliyor

Kırmızı et ürünleri nelerdir?

Kırmızı et, zengin bir lipoik asit kaynağıdır ve güçlü bir antioksidandır. At eti, kanguru eti, sığır eti, dana eti, domuz eti, deve eti, manda eti, geyik eti, keçi eti, koyun eti ve kuzu eti yaygın kırmızı et türüdür.