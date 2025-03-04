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 | İrem Çınar

Kırmızı et fiyatlarına sıkı takip! Rekabet Kurumu'ndan sert mesaj: Yeni soruşturmalar geliyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Küle, sektörde tekelleşmeye geçit vermeyeceklerini vurgulayarak rekabeti ihlal eden firmalara sert yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Piyasayı yakından takip ettiklerini dile getiren Küle, "Gözümüz üzerlerinde, kapsamlı bir rapor hazırladık" ifadelerini kullandı.

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Kırmızı et fiyatlarına sıkı takip! Rekabet Kurumu'ndan sert mesaj: Yeni soruşturmalar geliyor
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 10:30

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, gıda sektöründe yaşanan rekabet ihlalleri ve fahiş fiyat artışları konusunda piyasalara net bir mesaj verdi. Denetimlerin etkin bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Küle, çiftçiden tedarik zincirine, marketlere kadar tüm süreçlerin mercek altına alındığını belirtti.

Dünya Gazetesi’ne konuşan Birol Külei geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde toplam 7,7 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıklayan Küle, "Elimiz sürekli üzerlerinde. Çok yakında yeni soruşturmalarımızı da duyuruyor olacağız. Adil rekabeti tam olarak sağlayıncaya kadar, vatandaşın cebine uzanan elleri defedinceye kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KIRMIZI ET FİYATLARINA YÖNELİK YENİ ÇALIŞMA

Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki artışı yakından takip ettiklerini belirten Birol Küle, sektöre yönelik yeni bir çalışmanın devreye alınacağını duyurdu. Son üç yıl içinde sektörde üç önaraştırma ve bir soruşturma gerçekleştirildiğini belirten Küle, şu an da bir önaraştırma ve sektör incelemesinin sürdüğünü ifade etti.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLANIYOR

Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörüne ilişkin detaylı bir rapor hazırlıyor. Çiğ süt piyasasındaki tekelleşme riskine de değinen Küle, süt alım pazarında faaliyet gösteren 40’tan fazla işletmenin incelendiğini, bu firmaların süt alım fiyatlarını ortak belirleyerek rekabeti ihlal ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bu tür uygulamalara kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

KIRMIZI ETTE TEKELLEŞMEYE GEÇİT YOK

Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki artışın ardındaki nedenleri araştırdıklarını belirten Küle, süt ve süt ürünleri fiyatlarının rakipler arasında ortak belirlenip belirlenmediğini ve rekabete hassas bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığını inceleme altına aldıklarını aktardı.

EN AĞIR CEZALAR KAPIDA

Rekabet Kurumu, piyasa aktörlerine yönelik ciddi uyarılarda bulundu. Firmaların fiyatları rakipleriyle koordine ederek belirlemekten kaçınması gerektiğini söyleyen Küle, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Halkın temel gıda ürünlerine ulaşımını engelleyenlere en ağır cezaların uygulanacağını açıklayarak, rekabete aykırı uygulamalara göz yumulmayacağını belirtti.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI DA RADAR ALTINDA

Kurum olarak maliyet esaslı fiyat artışlarına müdahale etmediklerini belirten Küle, rekabeti ihlal eden uygulamaların ise sıkı takibe alındığını ifade etti. Firmaların fiyat belirlemede ortak hareket edip etmediklerini inceleyen Rekabet Kurumu, sektördeki yapısal aksaklıkları da raporlayarak ilgili paydaşlara yol göstereceklerini duyurdu.

Yakın zamanda tamamlanan Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği ve Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi raporlarının da bu çalışmalar kapsamında önemli veriler sunduğu belirtildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kırmızı et ürünleri nelerdir?
Kırmızı et, zengin bir lipoik asit kaynağıdır ve güçlü bir antioksidandır. At eti, kanguru eti, sığır eti, dana eti, domuz eti, deve eti, manda eti, geyik eti, keçi eti, koyun eti ve kuzu eti yaygın kırmızı et türüdür.
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#Ekonomi
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