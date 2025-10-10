Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kripto borsasında hareketlilik! Fed kararı sonrası 4,3’lük sıçrama

Binance'in araştırma birimi Binance Research, "Ekim 2025 Piyasa Değerlendirme Raporu'na göre, Fed kararı sonrası kriptoda 4,3’lük sıçrama oldu ve günlük işlemler 70 milyar doları aştı.

'in araştırma birimi Binance Research, "Ekim 2025 Piyasa Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, ABD Merkez Bankası'nın () eylülde gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından kripto varlık piyasasında yüzde 4,3'lük bir değer artışı yaşandığını ortaya koydu. Toplantı öncesinde başlayan yükseliş, Fed'in faiz indirim kararıyla devam etse de, ilerleyen günlerde faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesiyle kazanımların bir kısmı geri alındı.

Kripto borsasında hareketlilik! Fed kararı sonrası 4,3’lük sıçrama

FED KARARI SONRASI KRİPTODA 4,3’LÜK SIÇRAMA

Eylül ayının piyasa algısında önemli bir kırılma noktası olduğu belirtilen rapora göre, Fed'in faiz indirimi kararının başlangıçta kısa vadeli iyimserliği artırdığı, ancak piyasanın hızla daha temkinli bir tutum benimsediği ve bunun da kısa süreli bir düzeltmeye yol açtığı ifade edildi. Dijital varlıklara duyulan uzun vadeli güvenin ise güçlü şekilde sürdüğü vurgulandı.

Kripto borsasında hareketlilik! Fed kararı sonrası 4,3’lük sıçrama

Piyasadaki diğer önemli gelişme ise ABD'deki düzenleyici adımlar oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yeni standartlaştırılmış çerçevesi, borsa yatırım ürünlerinin (ETP) onay süresini 240 günden 75 güne indirdi.

Kripto borsasında hareketlilik! Fed kararı sonrası 4,3’lük sıçrama

Söz konusu gelişme, ürünlerin piyasaya daha hızlı çıkmasına olanak tanırken, 90'dan fazla kripto ETP başvurusu halen onay bekliyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen REX-Osprey XRP ve Dogecoin 'lerinin gördüğü talep, yatırımcı ilgisinin Bitcoin ve Ethereum'un ötesine genişlediğini gösteriyor.

Merkeziyetsiz finans platformları da eylülde dikkat çekici büyüme kaydetti. Tahmin piyasaları 2025'in en yüksek işlem hacimlerine ulaşırken, Kalshi haftalık 850 milyon doları aşan hacimle Polymarket'i geride bıraktı.

Kripto borsasında hareketlilik! Fed kararı sonrası 4,3’lük sıçrama

Merkeziyetsiz perpetual borsalar ise ivmesini artırarak günlük 65-70 milyar dolar işlem hacmini aştı ve DEX/CEX (merkeziyetsiz/merkezi borsa) hacim oranı eylülde yüzde 18 ile rekor seviyeye ulaştı.

Raporda, bu gelişmenin kripto piyasası altyapısında yapısal bir dönüşüme işaret ettiği belirtilerek, merkeziyetsiz perpetual borsaların büyümesinin, bu platformların türev işlemler ve teknolojik gelişmeler açısından giderek daha merkezi bir konuma yerleştiğini gösterdiği kaydedildi.

