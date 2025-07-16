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 | İrem Çınar

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul sertifikası

TOKİ ve Emlak Konut, dar gelirli vatandaşlara yeni bir kapı aralıyor. Gayrimenkul Sertifikası sistemiyle küçük yatırımcılar, Borsa İstanbul üzerinden projelere ortak olabilecek. Sertifika biriktirenler hem ev sahibi olabilecek hem de yatırım kazancı elde edebilecek.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:56

Ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni bir yatırım modeli yeniden gündemde. ve GYO, dar gelirli vatandaşların küçük birikimlerle konut projelerine ortak olabilmesini hedefleyen "Gayrimenkul Sertifikası" sistemini tekrar devreye almak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. İstanbul Başakşehir’deki bir projeyle başlayacak olan bu model, vatandaşlara üzerinden sertifika biriktirerek ev sahibi olma ya da yatırımlarından kazanç sağlama imkânı sunacak.

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul sertifikası

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası; Borsa İstanbul’da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilir, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilirler. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilirler.

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul sertifikası

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL KULLANILIR?

Gayrimenkul sertifikası, bir anlamda bir evin küçük bir hissesi gibidir. Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, “gayrimenkul sertifikası” olarak yatırımcılara sunulur. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görür. Yani dileyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu sertifikaları alıp satabilir.

Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, ister sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir isterlerse de proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebilir.

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul sertifikası

KİMLER YARARLANABİLİR?

Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, Gayrimenkul Sertifikası alabilir, küçük birikimlerini büyük yatırıma dönüştürebilir. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem kolaylaşıyor hem de tasarrufların değer kazanmasına imkân tanıyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak.

Bilgilere Emlak Konut GYO’nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.

SERTİFİKALI SATIŞ MODELİ: 2017’DE BAŞARIYLA UYGULANDI, ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ

Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye’de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının başarılı bir örneğini sunmuştur.

Bu kapsamda 3.370.410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun %72’sine karşılık gelen 157 konuta “asli edim” kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan %28’lik kısmı oluşturan 61 konut ise “tali edim” yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.

Küçük birikimlerle ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul sertifikası

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NIN AVANTAJI

Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası’nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor.

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#Ekonomi
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