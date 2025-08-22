Lüks tatil beldesinde iki top dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı: Sosyal medyada tepki yağdı

Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken turistik bölgelerdeki yüksek fiyatlar sosyal medyada gündeme gelmeye devanm ediyor. Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nde yaşanan bir olay, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İKİ TOP DONDURMA İÇİN 1.050 TL ÖDEDİ

Tatil için Göcek’e giden bir çift, küçük kızlarına almak istedikleri iki top dondurma için 1.050 TL ödedi. Ödeme yaptıktan sonra fişi sosyal medyadan paylaşan vatandaş kısa sürede gündem oldu.

Paylaşım binlerce kullanıcıya ulaşırken, turistik bölgelerdeki fahiş fiyat politikaları sert eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi, “tatilin keyfini çıkaracaklarına adeta kazıklanıyorlar” şeklinde yorumlarda bulundu.