Editor
 İrem Çınar

Lüks tatil beldesinde iki top dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı: Sosyal medyada tepki yağdı

Muğla’nın turizm cenneti Göcek’te iki top dondurmanın 1.050 TL’ye satılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Tatil için Göcek’e giden bir vatandaş, ödeme yaptığı fişi TikTok hesabında paylaşınca video kısa sürede gündem oldu.

22.08.2025
22.08.2025
Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken turistik bölgelerdeki yüksek fiyatlar sosyal medyada gündeme gelmeye devanm ediyor. Muğla’nın ilçesine bağlı Mahallesi’nde yaşanan bir olay, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İKİ TOP DONDURMA İÇİN 1.050 TL ÖDEDİ

için Göcek’e giden bir çift, küçük kızlarına almak istedikleri iki top için 1.050 TL ödedi. Ödeme yaptıktan sonra fişi sosyal medyadan paylaşan vatandaş kısa sürede gündem oldu.

Paylaşım binlerce kullanıcıya ulaşırken, turistik bölgelerdeki fahiş fiyat politikaları sert eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi, “tatilin keyfini çıkaracaklarına adeta kazıklanıyorlar” şeklinde yorumlarda bulundu.

