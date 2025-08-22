Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Maden ruhsatlarında yeni kural: Geri teslim şartı geliyor

Orman Kanunu için gerçekleşen değişikliğe göre, maden arama ve işletme izinleri rehabilitasyon şartına bağlandı. Yetki sahipleri her yıl teknik rapor sunacak. Yeni düzenlemeye göre, maden ruhsatlarında süre uzatımı e-Devlet üzerinden yapılabilecek; rehabilite edilmeyen sahalara ise yeni izin verilmeyecek.

Maden ruhsatlarında yeni kural: Geri teslim şartı geliyor
22.08.2025
22.08.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 16'ncı maddesi, devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Maden ruhsatlarında yeni kural: Geri teslim şartı geliyor

Değişikliğe göre, maden arama ve işletme izinleri, Bakanlıkça ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek. Süre uzatım başvuruları, yanında fiziksel olarak da yapılabilecek.

İzin sahipleri, bir önceki yıl sonuna kadar gerçekleştirilen faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite ve toprak dolgu işlemlerinin safahatı hakkındaki teknik raporu her yıl haziran ayının sonuna kadar verecek.

Maden ruhsatlarında yeni kural: Geri teslim şartı geliyor

Maden Kanunu kapsamında kum, çakıl, kayaç gibi ürünler (I, II-a, II-b ve II-c grubu madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetlerine, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut ve talep edilen izinler toplamının 10 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilecek.

Maden ruhsatlarında yeni kural: Geri teslim şartı geliyor

Bazı tuz, gaz ve bazı mineraller (III. ve IV. grup madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetleri de kamu kurum ve kuruluşları hariç, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut izinler ile rehabilitasyona konu talep edilen izinler toplamının 150 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin alabilecek.

Maden ruhsatlarında yeni kural: Geri teslim şartı geliyor

Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmayacak.

Gram altın 6000 lira olacak! İslam Memiş yol haritası verdi: Ne zaman altın alalım?
Ünlü iş insanı Yunanistan'da kaza geçirdi! Durumu ağır
ETİKETLER
#e-devlet
#madencilik
#Orman Kanunu
#Maden Arama İzni
#Rehabilite
#Toprak Dolgu
#Ekonomi
