19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Mahkemeden atamalarda emsal karar! Resen atama durduruldu

Öğretmenlerin norm kadro fazlası olduğu gerekçe gösterilerek görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili uygulamaya emsal sayılabilecek karar çıktı. Aynı durumda olan çok sayıda şikayet için de bu durumun örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Mahkemeden atamalarda emsal karar! Resen atama durduruldu
Norm kadro dışı sayılan öğretmenlerin bireysel hayatları göz önünde bulundurmadan yönetmelik dışı atamalarının yapılması sonucu doğan mağduriyetlerden açılan davada verilen karar sevindirdi. Eğitimciler Birliği Sendikası'nın (Eğitim-Bir-Sen) İzmir ve Tokat'ta açtığı iki ayrı davada mahkemeler yürütmeyi durdurdu.

Mahkemeden atamalarda emsal karar! Resen atama durduruldu


AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI MAĞDURİYET SAYILDI

Eğitim-Bir-Sen'in İzmir'de norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen adına açtığı davada mahkeme, ‘İlçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam şartları noktasında ölçülülük' ilkesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. İzmir 5. İdare Mahkemesi kararında, aile bütünlüğü ve ulaşım hususlarının da dikkate alınarak makul mesafede bir okula atama yapılması gerekirken öğretmen ve ailesi bakımından mağduriyet doğuracak ve kamu-birey menfaati arasındaki dengeyi bozacak nitelikteki resen atama hukuka aykırı bulundu. Bölge idare mahkemesince de onanması halinde karar, resen atama suretiyle aile bütünlüğü bozulan, ailesi ile işi arasında tercih yapmak zorunda bırakılan bütün norm kadro fazlası öğretmenler açısından da emsal olacak.

Mahkemeden atamalarda emsal karar! Resen atama durduruldu

MAHKEME DURDURDU


Eğitim-Bir-Sen'in Tokat'ta açtığı başka bir davada da mahkeme, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan öğretmenin talebi olmamasına rağmen ‘Norm kadro fazlası' gerekçesiyle başka bir yere resen atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Eğitim-Bir-Sen tarafından Tokat İdare Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, eşi astsubay olan öğretmenin talebi dışında ‘Norm kadro fazlası' gerekçesiyle resen başka bir yere atanmasının hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna vardı.

Mahkemeden atamalarda emsal karar! Resen atama durduruldu

ANAYASADA YER ALAN "AİLENİN KORUNMASI" MADDESİ VURGULANDI


Mahkeme kararında, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için anayasal bir yükümlülük olduğu vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesindeki aile birimini muhafaza etmekle ilgili fıkraya işaret edilen kararda ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in 9. maddesine de atıf yapılarak, mülki idare hizmetleri, jandarma hizmetleri, emniyet hizmetleri sınıfları ile subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin görev yerlerine memur olan eşin atamasında norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağına dikkat çekildi. Bu kapsamda idarenin ‘Norm kadro fazlalığı' nedeniyle zorunlu yer değişikliğine tabi kamu görevlisinin eşinin başka yere atamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

