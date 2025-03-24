Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Merkez Bankası, mart ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni 170,3 olarak açıkladı. Endeks bir önceki aya göre 0,7 puan azalış gösterdi. İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmeler genel olarak olumlu yöndeyken gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış beklentileri zayıfladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:02

Merkez Bankası, Mart ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Endeks bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla 170,3 seviyesinde gerçekleşti. İş durumunda iyileşme ve talepte artış beklentisi zayıfladı.

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ MART'TA GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Mart ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 0,7 puan azalarak 170,3 seviyesine geriledi.

İŞ DURUMU VE TALEP DEĞERLENDİRMELERİ

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, hizmetlere olan talepte artış beklentileri bir miktar zayıfladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş 'Diğerlerinin pişmesine çok var' diyerek zengin olacak kişileri açıkladı

İSTİHDAM ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Son üç ayda istihdam artışı bildirenlerin oranı yükselirken, önümüzdeki üç ayda istihdamda artış bekleyenlerin oranında azalma gözlendi.

ALT SEKTÖRLERDE FARKLI EĞİLİMLER GÖRÜLDÜ

  • Finansal Hizmet Faaliyetleri sektörü 0,8 puan düştü.
  • Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektörü 20,1 puan azaldı.
  • Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları sektörü 1,5 puan yükseldi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan 18 yıl sonra ilk
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.