Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Merkez Bankası, mart ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni 170,3 olarak açıkladı. Endeks bir önceki aya göre 0,7 puan azalış gösterdi. İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmeler genel olarak olumlu yöndeyken gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış beklentileri zayıfladı.
Merkez Bankası, Mart ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Endeks bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla 170,3 seviyesinde gerçekleşti. İş durumunda iyileşme ve talepte artış beklentisi zayıfladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Mart ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 0,7 puan azalarak 170,3 seviyesine geriledi.
Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, hizmetlere olan talepte artış beklentileri bir miktar zayıfladı.
Son üç ayda istihdam artışı bildirenlerin oranı yükselirken, önümüzdeki üç ayda istihdamda artış bekleyenlerin oranında azalma gözlendi.