Mart ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Merkez Bankası, mart ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni 170,3 olarak açıkladı. Endeks bir önceki aya göre 0,7 puan azalış gösterdi. İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmeler genel olarak olumlu yöndeyken gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış beklentileri zayıfladı.