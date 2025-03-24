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 | Kübra Çelepi

TÜİK açıkladı! Türkiye beşeri kalkınma endeksiyle 'çok yüksek gelişmişlik' seviyesine ulaştı

TÜİK, İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi, 2018-2022 verilerini duyurdu. Türkiye 2022 yılında beşeri kalkınma endeksiyle 'çok yüksek gelişmişlik' seviyesine ulaştı. En yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip il Ankara oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 10:53

Türkiye'nin 2022 yılı beşeri kalkınma endeksi 0,854 olarak gerçekleşti. Bu endeks, ülkemizi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen sınırlara göre 'Çok Yüksek Gelişmişlik' seviyesindeki ülkeler grubuna yerleştirdi. Endekste en yüksek değer Ankara ilinde gözlemlendi.

TÜRKİYE’NİN BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ 2022’DE 0,854 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilk kez il düzeyinde yayımlanan Beşeri Kalkınma Endeksi’ne göre, Türkiye’nin 2022 yılı endeks değeri 0,854 olarak hesaplandı. Bu oran, Türkiye’nin “Çok Yüksek Beşeri Kalkınma” seviyesinde yer aldığını gösterdi.

EN YÜKSEK BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİNE SAHİP İL ANKARA

İl bazında yapılan değerlendirmeye göre, 2022 yılında en yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip il 0,891 ile Ankara oldu. Ankara’yı 0,886 ile İstanbul ve Kocaeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla takip etti.

EN DÜŞÜK BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİNE SAHİP İLLER

Türkiye genelinde beşeri kalkınma endeksinin en düşük olduğu il 0,748 ile Ağrı oldu. Ağrı’yı Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis izledi.

SON 5 YILDA EN FAZLA ARTIŞ KİLİS’TE YAŞANDI

2018-2022 yılları arasında beşeri kalkınma endeksinde en fazla artış gösteren il %4,1 ile Kilis oldu. Kilis’i %4,0 ile Şırnak, %3,9 ile Çankırı ve Hakkâri, %3,8 ile Ağrı takip etti.

BAZI İLLERDE BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ GERİLEDİ

Aynı dönemde bazı illerde endeks düşüş gösterdi. Trabzon %0,2, Ordu %0,1, Rize %0,03 ve Karabük %0,02 oranında gerileme yaşadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beşeri kalkınma nedir?
Beşeri kalkınma, mal ve hizmetlerin üretim ve dağılımı ile beşeri yeteneklerin kullanım ve geliştirilmesini birlikte ele alır. Ekonomik büyüme, ticaret, istihdam, siyasi özgürlük yada kültürel değerler gibi bir toplumu ilgilendiren tüm konuları insanlar açısından analiz eder.
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