Memur zammı için kritik gün! Hakem Kurulu ikinci toplantısını yapıyor

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalınca Kamu Hakem Kurulu süreci başladı. Kurul dün ilk toplantısını yaparken, kritik ikinci görüşme bugün gerçekleştirilecek.

KARAR KESİN VE İTİRAZA KAPALI

Kamu Hakem Kurulu’nun vereceği karar nihai olacak ve tarafların bu karara itiraz hakkı bulunmayacak. Memur-Sen, görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından toplantı tutanağını kurula götürmeme kararı aldığını açıklarken, Kamu İşveren Heyeti süreci Hakem Kurulu’na taşımıştı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümet ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 4 zam önermişti. 15 Ağustos’taki ikinci teklifinde buna ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış sunuldu. 18 Ağustos’ta yapılan son görüşmede ise 2026 yılı için yüzde 11 + 7, 2027 için yüzde 4 + 4 zam teklif edildi.

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen ise 2026 yılı için taban aylığa 10 bin lira zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talep etti. 2027 için 7 bin 500 lira taban aylık artışıyla birlikte ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Buna göre sendikanın toplam talebi 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam oldu.