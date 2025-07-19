Meyve fiyatları uçtu! Erik, karpuz, kiraz: Hepsi cep yakıyor

Meyve fiyatlarında yaşanan sert artış, sofraları vurdu. Kirazın kilosu bazı tezgâhlarda 600 liraya kadar yükselirken, kayısıdan erik ve karpuza kadar birçok meyvenin kilosu üç haneli fiyatları gördü.

Haziran ayında meyvede yaşanan bu fiyat artışı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de rekor olarak yansıdı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, meyve fiyatlarında yıllık bazda yüzde 200'ü aşan artış kaydedildi. Bu oran, şimdiye kadar tarım ürünlerinde ölçülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

GENEL ARTIŞ YÜZDE 50, ZİRVE KİRAZDA

Tarım ürünleri ve hayvansal gıdalarda yıllık genel artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Ancak meyvede bu oran çok daha yüksek. En çok zamlanan ürün ise kiraz oldu. Sadece iç piyasada değil, ihracatta da Türkiye’nin lider olduğu kirazda, bazı üreticiler "Evimde yiyecek kadar bile kiraz kalmadı" dedi.

FİYATLARIN ARKASINDA İKLİM KRİZİ VAR

Uzmanlar, bu sıra dışı fiyatların arkasında iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık ve zirai don olaylarını gösteriyor. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, 2025’in tarım açısından olağanüstü bir yıl olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kayısı ve kirazda dünya lideriyiz ama bu yıl bazı üreticiler tarlasından ürün alamadı. Özellikle don olayları ve su yetersizliği, rekolteyi ciddi şekilde düşürdü.”

YAN ÜRÜNLER VE İHRACAT DA TEHLİKEDE

Yalnızca taze meyve değil, meyveden üretilen ambalajlı gıdaların fiyatlarının da artması bekleniyor. Bu durum ihracat rakamlarını da tehdit ediyor.

FİYAT ARTIŞI 2026 YILINA KADAR SÜREBİLİR

Ali Ekber Yıldırım, "Kuru meyvede de Türkiye dünya lideri. Kayısı, üzüm, incir gibi ürünlerde yaşanan sıkıntılar dünya pazarlarını da etkiler. Meyve suları, reçeller gibi yan ürünlerde maliyet artışı kaçınılmaz" diyerek uyarıda bulundu.

İklim koşullarında iyileşme olmadığı takdirde meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin önümüzdeki yıla kadar devam etmesi bekleniyor. Tüketiciye bu tablo, daha pahalı meyve ve gıdalar olarak yansıyacak.