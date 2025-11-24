Menü Kapat
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammında son tablo

Kasım 24, 2025 11:40
1
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammında son tablo

 Türkiye nefeslerini tutmuş asgari ücrete yapılacak yeni zammı beklerken özel sektör çalışanlarının 2025 zamları asgari ücret zammının altında kaldı.   2025 yılında asgari ücret yüzde 30 oranında artar iken özel sektörde ortalama ücretlerdeki yıllık artış yüzde 27'de kaldı. Özel sektörde ortalama ücretler yılın ilk yarısında yüzde 18, ikinci yarısında yüzde 8 oranında arttı. İşte sektör sektör tüm detaylar... 

2

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlara bakıldığında, özel sektörde 2024 Aralık ayında 37.523 TL olan ortalama brüt ücretlerin bu yılın şubat ayında 44.247 TL’ye çıktığı görülüyor. Aralık ayına göre şubat ayındaki artış yüzde 18 oldu.   

3

Ağustos ayında ise özel sektördeki ortalama ücretler yüzde 8 oranında artışla 47.677 TL oldu. Ağustos ayı itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre artış ise yüzde 27’de kaldı. Özel sektördeki ortalama ücret zamları asgari ücret zammının 3 puan altında gerçekleşti. 

4

Asgari ücret 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49,11 oranında artmış ve bu yıl olduğu gibi temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Buna karşılık ağustos ayı itibarıyla 2024 yılında kamu ve özel sektördeki ortalama ücretler 2023 aralık ayına göre yüzde 58,18 oranında artmıştı. Ortalama ücretlerdeki zam oranı asgari ücret zammının 9 puan üzerine çıktı.  Geçen yıl kaydedilen bu gelişme sayesinde ortalama ücretlerin asgari ücrete oranı 2023 yılında 1,71 iken 2024 yılında 1,88’e çıkmıştı. 2025 yılında ise ortalama ücretin asgari ücrete oranı 5 puan düşerek 1,83’e geriledi.

5

 SGK’nın verilerine göre, ortalama ücretin asgari ücret veya buna yakın düzeylerde olduğu sektörlerde işçi ücretlerine bu yıl yüzde 30 dolayında zam yapıldı. Söz konuşu sektörlerde zammın daha çok yılın ilk yarısında yapıldığı, ikinci yarıdaki zammın ise çok düşük oranlarda kaldığı görülüyor. 

6

Ortalama ücretlerin asgari ücretin 1,5 kat ve daha fazla üzerinde olduğu sektörlerde ise zammın ocak ve temmuz aylarına yayıldığı, birçok sektörde iki dönemdeki toplam artışların yüzde 30’un hayli altında kaldığı gözleniyor. 

7

Örneğin posta ve kurye faaliyetleri sektöründe iki dönemdeki toplam zam oranı yüzde 5’te, depolama ve taşımacılık için destekleyici faaliyetler sektöründe yüzde 13’te, bina dışı yapıların inşaatı sektöründe yüzde 17’de kaldı.

8

