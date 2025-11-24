Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammında son tablo

Asgari ücret 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49,11 oranında artmış ve bu yıl olduğu gibi temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Buna karşılık ağustos ayı itibarıyla 2024 yılında kamu ve özel sektördeki ortalama ücretler 2023 aralık ayına göre yüzde 58,18 oranında artmıştı. Ortalama ücretlerdeki zam oranı asgari ücret zammının 9 puan üzerine çıktı. Geçen yıl kaydedilen bu gelişme sayesinde ortalama ücretlerin asgari ücrete oranı 2023 yılında 1,71 iken 2024 yılında 1,88’e çıkmıştı. 2025 yılında ise ortalama ücretin asgari ücrete oranı 5 puan düşerek 1,83’e geriledi.