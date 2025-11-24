Emlak vergisinde yeni dönem!

AK Parti’nin hazırlıklarını tamamladığı 11’inci Yargı Paketinin de bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenleme, 18 yaş altındaki çocukları suç faaliyetlerinde kullanan örgütlere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını ve havaya ateş açma ile trafikte yol kesme gibi toplumsal huzuru bozan suçlarda caydırıcılığın artırılmasını amaçlıyor.