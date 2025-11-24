Menü Kapat
12°
Emlak vergisinde yeni dönem!

Kasım 24, 2025 11:21
Emlak vergisinde yeni dönem!

TBMM bu hafta emlak vergisindeki yüksek artışları sınırlayacak tavan düzenlemesini görüşürken, kira gelirlerine yönelik istisnanın kaldırılması ve yıllık ruhsat harçlarının getirilmesi de gündeme alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce ilçelerdeki emlak vergisindeki artışına dikkat çekmişti.

 

 

TBMM Genel Kurulu bu hafta vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını sürdürecek. Teklifte, emlak vergilerindeki artışlara tavan sınırı getirilmesi, bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisnanın kaldırılması ve birçok sektöre yıllık ruhsat harcı uygulanması öngörülüyor.  

TAVAN DÜZENLEMESİ 

 Emlak vergilerinde yaşanan yüksek artışlara yönelik çözüm içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta ele alınacak. Teklif, vergi artışlarına üst sınır getirilmesini ve kira gelirlerindeki genel istisnanın kaldırılmasını içeriyor. Ayrıca birçok sektöre yıllık ruhsat harcı uygulanması planlanıyor.

AK Parti’nin hazırlıklarını tamamladığı 11’inci Yargı Paketinin de bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenleme, 18 yaş altındaki çocukları suç faaliyetlerinde kullanan örgütlere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını ve havaya ateş açma ile trafikte yol kesme gibi toplumsal huzuru bozan suçlarda caydırıcılığın artırılmasını amaçlıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 yılı bütçesinin son haftasına girerken, bugün Tarım ve Orman Bakanlığının, salı günü Adalet Bakanlığının, çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığının ve perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçe teklifleri görüşülecek. Maraton, 1 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığının bütçe teklifinin ele alınmasıyla tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 12 Kasım’da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, emlak vergilerindeki artışlara yönelik tepkilere değinerek artışların vatandaş üzerinde haksız bir yük oluşturduğunu belirtmiş ve “Milletin faydasını gözetmek, çıkarlarını korumakla da mükellefiz” ifadesini kullanmıştı.

