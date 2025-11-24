Türkiye'nin nüfusu açıklandı! TÜİK verileri paylaştı: Erkek ve kadınlar arasındaki fark dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin nüfusunu açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 86 milyon olmaya çok yaklaşırken erkeklerin sayısı kadınlardan daha fazla çıktı. İşte o veriler...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler hâlinde ürettiği dönemlik nüfus istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre; 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.
Son elde edilen veriler ışığında Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 olarak kayıtlara geçti
Erkek nüfus oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfus oranı ise yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.