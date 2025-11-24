Ormandan fışkıran bereket! Kendiliğinden yetişiyor, litresi 1000 liraya satılıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi ve bölgedeki ormanlarda yetişen defne ağaçları halka geçim kaynağı oldu. Doğada kendiliğinden yetişen ağaçların tohumları vatandaşlar tarafından tek tek toplanıyor. Öncelikle ayıklanarak temizlenen tohumlar sonrasında su ile büyük kazanlarda kaynatılıyor. Son adımda ise damıtılarak yağa dönüştürülüyor

İşte defne yağının asıl yolculuğu da bu adımdan sonra başlıyor. Köylülerin ürettiği yağlar, sabun ve krem gibi kozmetik alanında birçok ürünün üretim sürecinde yer alıyor. Bölge halkının ağrı ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle kullandığı defne yağının kilosu geçtiğimiz yıl 400 TL’den satılıyordu. Ancak kurak geçen sezon nedeniyle üretimin azalması bu yıl defne yağının kilosunun 1000 liraya kadar yükselmesine neden oldu.

“HERKES TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR”

Çocukluğundan beri defne yağı üreten 61 yaşındaki Mehmet Yurdan, "Yağmurun yetersizliği hem defne ağaçlarını hem de diğer tarım ürünlerini etkiledi. Normalde her yıl birçok evin önünde kazanlar kaynar, defne yaprağından sabun ve yağ üretilirdi. Bu yıl sıcak hava ve verimin düşük olması nedeniyle o eski hareketlilik yok. Defne yağı özellikle bölgede çok sevilen bir ürün; doğal olması, güzel kokusu ve cildi yumuşatması nedeniyle herkes tarafından tercih ediliyor. Bu yıl üretim az olsa da defne, Hatay'da hala önemli bir doğal gelir kaynağı olarak değerini koruyor" şeklinde konuştu.

“HEM ŞİFA HEM TEMİZLİK AMACIYLA KULLANILIYOR”

Yurdan, "Defne yağı; parfüm ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor, küçük şişelerde satıldığı ve piyasada oldukça talep görüyor. Bölge halkı tarafından yıllardır hem şifa hem de temizlik amacıyla kullanılmaya devam ediyor.

Kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği düşünülüyor, saç derisini beslediği ve kepeği azalttığı biliniyor. Ciltte doğal bir antiseptik görevi görerek hem bakım hem de hijyen sağlıyor. Defne yağı, sabun yapımında kullanılarak hem hoş koku hem de temizlik sağlıyor" diye konuştu.