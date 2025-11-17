Menü Kapat
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Meclis'e geldi! Aidatta fahiş ödemeler bitiyor

Kasım 17, 2025 10:06
1
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Meclis'e geldi! Aidatta fahiş ödemeler bitiyor

Vatandaş için kira ödemesi bütçede ne kadar büyük bir kalemse aidatlar da hesapları bir o kadar altüst eden bir gider kalemi olabiliyor. Zaman zaman fahiş bedeller için önlem alınmaya çalışılsa da şu ana kadar yeterli sonuç alınabilmiş değil. 

Hükümet, Meclis'e gelen, konutlardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" ile sorunları kökten çözmeyi hedefliyor. İşte yeni aidat düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar... 

2

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; düzenleme ile fahiş aidat artışlarına sert bir fren geliyor. Aidatlar devlet güvencesine alınacak. Genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE üzerinde artış yapılamayacak. 

3

Sadece konutlarda değil, yüzbinlerce işyeri, fabrika ve sanayi sitesinde uygulanan aidatlar da artık devlet güvencesine alınacak. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor.

4

Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık keyfi artış yapamayacak. Özellikle mali yıl geçişlerinde, genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE oranının üzerinde hiçbir artış yapılamayacak. Eğer site sakinleri ekstra bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çokluğu ile kabul edilmek zorunda. "Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak" maddesi, yasa taslağının en kritik bariyerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

5

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yaklaşan Ocak-Şubat dönemindeki yoğun genel kurullara dikkat çekerek şunları söylüyor: "Yasa gecikirse milyonlarca vatandaş işini bilmeyen yöneticilerin eline kalacak. Denetimsiz aidat projeleri devreye girecek. Bu sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu."

6

NE ZAMAN UYGULANACAK?  

Sandalcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Son üç ay, sitelerde en yoğun genel kurul dönemi. Yasa onaylanmazsa hem sektör hem vatandaş büyük mağduriyet yaşar. Bakanlığımıza ve derneğimize binlerce şikâyet geliyor. Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır." Yasa 2026'da tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. 

 

7

Ayrıca Tesis Yönetim Daire Başkanlığı ve Tesis Yöneticileri Birliği kurulması da gündemde.  Yeni yasa ile tüm site bütçeleri, gelirgider kalemleri, işletme projeleri ve faturalar, bakanlığın kuracağı yerli ve milli dijital yazlım üzerinden anlık izlenecek. Artık hiçbir yönetim, harcama kalemlerini saklayamayacak. Bu sistemin yanında yılda en az bir kez zorunlu fiziksel denetim, ayrıca şikâyet üzerine ek denetimler yapılacak.  

8

SİTE YÖNETİMLERİNİN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR   

Yeni kurallara uyum sağlayamayan yönetimlerin büyük bölümü değişecek. Uzmanlara göre Türkiye'deki mevcut yönetimlerin yüzde 80'inin değişmesi ya da kanuna uygun hale gelmesi bekleniyor.  Düzenleme ile yönetici olmanın ciddi standartları olacak:  Yönetici ve çalışanlarda adli sicil şartı (taciz, şiddet, dolandırıcılık vb. hiçbir suç kaydı bulunmama)  Tesis Yöneticiliği Lisansı zorunluluğu  Sınıflandırma sistemi: A'dan E'ye kadar lisans seviyeleri  Şirketler için teminat mektubu zorunluluğu  Yeterlilik sınavları Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen firmaların belgeleri önce askıya alınacak, sonra tamamen iptal edilecek. Yani bir daha bu işi yapamayacaklar."Site yönetimi kaçtı, başka siteyi yönetmeye başladı" dönemi tamamen bitiyor.    

